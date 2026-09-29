Znate li šta je "Pepeljugin kompleks"? Muči mnoge žene, a zbog njega možete imati bolove i deformitete stopala

"Pepeljugin kompleks" označava pokušaj da stopalo ugurate u premalu obuću. Podijatar upozorava kako to može izazvati bol i deformitete stopala.

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Američki podijatar Rok Positano upozorio je da se veličina stopala može mijenjati sa godinama i da nošenje premale obuće nakon 50. godine povećava rizik od bola i deformiteta.

Rekao je da je vjerovanje da broj obuće ostaje isti tokom života pogrešno. Kako je naveo, malo je vjerovatno da će osoba sa 50 godina nositi isti broj cipela kao sa 20. Za pokušaj da se stopalo ugura u premalu cipelu koristi se izraz "Pepeljugin kompleks".

"To je takozvani 'Pepeljugin kompleks' - pokušaj da stopalo broja 39 ugurate u cipelu broja 37", rekao je za New York Post. Dodao je da takva obuća može izazvati bol i deformitete koji ozbiljno narušavaju kvalitet života.

Zašto se stopala mijenjaju sa godinama?

Promjene na stopalima mogu nastati iz više razloga. Dobijanje na težini mijenja oblik stopala, mišića, tetiva i ligamenata, dok trudnoća kod žena može dovesti do dodatnog rasta stopala zbog oticanja i hormona relaksina, koji opušta ligamente. Positano je rekao da zbog toga stopalo može porasti za jedan ili dva broja.

Uska obuća može da pogorša probleme

Nakon 50. godine žene su sklonije problemima kao što su bolovi u zglobovima, plantarni fascitis (oštećenje vezivnog tkiva), čukljevi i deformiteti prstiju. Tome mogu doprinijeti i uske cipele, suženi prednji dio obuće i visoke potpetice, koje prebacuju težinu naprijed i guraju prste u neprirodan položaj.

"Bol u stopalu i skočnom zglobu možda nije opasna po život, ali svakako ugrožava način života", upozorava Positano.

Preporučio je kupovinu nove obuće u poslijepodnevnim satima, kada su stopala najviše otečena, mjerenje stopala u stojećem položaju i odabir obuće prema većem stopalu.

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Između najdužeg prsta i vrha cipele treba ostaviti razmak širine palca, a obuća mora biti udobna odmah, bez oslanjanja na ideju da će se kasnije razgaziti.

(Mondo)