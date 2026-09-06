Ovim navikama uništavate automobil: Većina vozača ovo radi na semaforu

Nesvjesne rutine tokom gradske vožnje mogu postepeno oštetiti ključne dijelove vašeg automobila i dovesti do skupih popravki koje ste lako mogli da izbjegnete.

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Vozači automobila sa ručnim mjenjačem često imaju naviku da na crvenom svjetlu drže kvačilo pritisnutim i prvu brzinu uključenu kako bi odmah mogli da krenu kada se upali zeleno.

Takav način vožnje neće odmah uništiti kvačilo, ali ako se stalno ponavlja tokom dužih zaustavljanja, može nepotrebno opterećivati pojedine komponente sistema.

Zašto je bolje ubaciti u ler?

Kada pritisnete pedalu kvačila, aktivira se potisni ležaj koji ostaje opterećen sve dok je kvačilo pritisnuto. Kod normalne promjene stepena prenosa riječ je o veoma kratkom periodu. Međutim, ako na semaforu stojite 30 sekundi, minut ili čak duže sa uključenom prvom brzinom i potpuno pritisnutim kvačilom, taj dio sistema sve vrijeme ostaje pod opterećenjem.

Kako piše Autoblog, jednostavnije i dugoročno povoljnije rješenje jeste da nakon zaustavljanja ubacite mjenjač u neutralni položaj, potpuno pustite kvačilo i automobil držite kočnicom. Na taj način potisni ležaj ne radi bez potrebe.

Ne znači da ćete kvačilo odmah uništiti

Važno je, međutim, ne pretjerivati sa upozorenjima. Ako nekoliko sekundi držite kvačilo pritisnutim dok čekate zeleno svjetlo, to ne znači da ćete ubrzo morati da mijenjate komplet kvačila. Sistem je konstruisan za veliki broj takvih ciklusa.

Razlika se može pojaviti tek dugoročno, posebno kod vozača koji veliki dio vremena provode u gradskoj vožnji. Kada se saberu stotine ili hiljade čekanja na semaforima tokom nekoliko godina, izbjegavanje nepotrebnog opterećenja može pomoći u smanjenju habanja pojedinih dijelova.

Još jedna loša navika: Ruka na ručici mjenjača

Postoji još jedna veoma česta navika koju bi vozači automobila sa ručnim mjenjačem trebalo da izbjegavaju - držanje ruke na ručici mjenjača tokom vožnje. Ručica nije naslon za ruku.

Čak i lagani stalni pritisak može se prenositi na unutrašnje dijelove mjenjača, zbog čega viljuška mjenjača može nepotrebno da pritiska sinhrone i druge komponente.

Ni ovdje povremeni dodir neće izazvati kvar, ali dugotrajno držanje ruke na ručici nema nikakvu korist, a može povećati nepotrebno habanje.

(Mondo.rs)