Ljubljana od sutra testira tramvaj bez šina: Banjaluka još čeka svoj primjerak

Gradonačelnik Ljubljane priznao je da je imao nedoumice o tome kako će se tramvaj dug 30 metara kretati gradskim ulicama.

Izvor: Grad Banjaluka

Dok Banjaluka još čeka dolazak električnog tramvaja koji je gradonačelnik Draško Stanivuković najavljivao još u septembru, Ljubljana naredne sedmice počinje testiranje sličnog sistema javnog prevoza. Slovenačka prijestonica biće prvi grad u Evropi koji će na svojim ulicama isprobati baterijski tramvaj kineskog proizvođača CRRC, piše 24ur.

Riječ je o vozilu dugom 30 metara, kapaciteta 250 putnika, koje se kreće običnim saobraćajnicama, bez klasičnih tramvajskih šina.

Prema najavama Ljubljanskog putničkog saobraćaja (LPP), prve probne vožnje trebalo bi da počnu u ponedjeljak, 16. novembra, dok se u Banjaluci dolazak tramvaja sada očekuje oko Nove godine.

Ljubljana kreće sa testiranjem u dvije faze

Testiranje baterijskog tramvaja u Ljubljani biće organizovano u dvije faze.

Tokom prve, koja će trajati približno dvije sedmice, vozilo će saobraćati bez putnika, kako bi se provjerile njegove karakteristike, mogućnosti manevrisanja i ponašanje u stvarnim saobraćajnim uslovima.

Nakon toga planirane su i probne vožnje sa putnicima.

Tramvaj će se kretati od Barjanske ceste, preko Slovenske i Dunajske ceste, zatim Linhartovom cestom, sve do groblja Žale.

Direktor LPP-a Rok Vihar objasnio je da je trasa odabrana zbog razvijene infrastrukture, nedavno obnovljenih ulica i dugih povezanih saobraćajnih traka namijenjenih javnom prevozu.

Vozilo je opremljeno kamerama, senzorima, sistemom LiDAR i satelitskom navigacijom, koji omogućavaju praćenje unaprijed određene virtuelne trase.

Iako posjeduje tehnologiju za autonomno upravljanje, tokom testiranja tramvajem će upravljati posebno obučeni vozač.

U Banjaluci se rok za dolazak tramvaja pomjerio

Za razliku od Ljubljane, gdje je vozilo već predstavljeno i spremno za testiranje, Banjaluka još čeka dolazak svog električnog tramvaja.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je 15. septembra izjavio da je prvi tramvaj krenuo iz Kine i da će u Banjaluku stići za „koju sedmicu“.

Međutim, prvobitne najave nisu se ostvarile, a gradonačelnik je naknadno saopštio da se dolazak vozila očekuje oko Nove godine.

„Prvi električni tramvaj u Banjaluci očekujemo oko Nove godine, nakon čega će uslijediti testni period u trajanju od tri do šest mjeseci“, poručio je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, cilj testiranja je da građani isprobaju novi vid prevoza i iznesu svoje mišljenje, dok će gradske službe pratiti rezultate i konsultovati stručnjake.

„Ukoliko tramvaj prođe sve testne faze i pokaže se kao održivo rješenje, pristupićemo njegovoj nabavci i implementaciji u sistem javnog prevoza Banjaluke“, naveo je gradonačelnik.

To znači da bi, čak i ukoliko vozilo stigne u najavljenom roku, odluka o eventualnoj nabavci i trajnom uvođenju ovog sistema mogla uslijediti tek nakon višemjesečnog testiranja.

Ljubljana već provjerava tehnologiju na ulicama

Ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković izrazio je zadovoljstvo što je kineski proizvođač upravo slovenačku prijestonicu odabrao za prvo evropsko testiranje ovog vozila.

Priznao je da je imao nedoumice o tome kako će se tramvaj dug 30 metara kretati gradskim ulicama, ali je naglasio da je riječ o početku šire modernizacije javnog prevoza.

Direktorica slovenačke Agencije za bezbjednost saobraćaja Saša Jevšnik Kafol istakla je da bi baterijski tramvaj mogao poboljšati protočnost i dostupnost javnog prevoza, ali i da posebnu pažnju treba posvetiti bezbjednosti raskrsnica, pješačkih prelaza i stajališta.