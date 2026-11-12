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Miličević pozvao Blanušu da podnese ostavku: "Crveno dugme za uzbunu je odavno pritisnuto!“

Miličević pozvao Blanušu da podnese ostavku: "Crveno dugme za uzbunu je odavno pritisnuto!“

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević pozvao je aktuelnog predsjednika Branka Blanušu da podnese ostavku, te zatražio hitno održavanje sjednice Glavnog odbora, raspisivanje unutarstranačkih izbora i sazivanje strančke Skupštine.

DSC_0758.JPG Izvor: SDS


"Crveno dugme za uzbunu je odavno pritisnuto! Ostavka profesore, hitna sjednica Glavnog odbora ne samo radi kandidovanja delegata u Dom naroda (gdje se vjerovatno vidiš) nego radi raspisivanja unutarstranačkih izbora i sazivanje skupštine stranke za spas SDS-a. U protivnom neće više biti nikoga koga ćeš moći isključiti niti koga ćeš moći dekoptirati", istakao je Miličević.

Miličević je u objavi na "Fejsbuku" naveo da Blanuša krivce za izborni poraz traži u drugima, umjesto da preispita sopstvenu odgovornost.

"Moralni čin i šansa za spas stranke bi bila tvoja ostavka, profesore. Izgleda da je i tebi i još nekima jedino važna lična pozicija, a ne budućnost SDS-a. Ali za lično pozicioniranje važno je pobijediti na izborima, a to znači dobiti podršku birača koji ti vjeruju, koji u tebi vide nadu da donosiš promjene. Ta osoba mora imati znanje, energiju, volju, harizmu, upornost, strpljivost, posećenost, dostojanstvo, iskrenost", poručio je Miličević.

Miličević je posebno kritikovao odluke Blanuše o isključivanju pojedinih članova stranke, među kojima je i Ljubiša Petrović, kao i promjene u Glavnom odboru SDS-a.

"Profesore, izbacio si iz stranke gradonačelnika Bijeljine i člana Predsjedništva SDS-a, a evo danas si `dekoptirao` nekoliko članova Glavnog odbora stranke", istakao je Miličević.

On je i osporio upotrebu termina "dekoptiranje", navodeći da taj pojam ne postoji u srpskom jeziku niti u Statutu SDS-a.

Miličević je naveo da se dugo suzdržavao od komentarisanja dešavanja u SDS-u, jer nije želio dodatno produbljivati ionako teško stanje.

On je istakao da svakodnevno razgovara sa članovima stranke koji su zabrinuti za njenu budućnost i pitaju se ima li spasa za SDS i vrijedi li se dalje boriti.

Miličević je ocijenio da aktuelno rukovodstvo ne nudi jasne političke poruke ni viziju budućeg djelovanja SDS-a kao alternative postojećoj vlasti.

"Ne čuje ni članstvo SDS-a, ni javnost od tebe profesore nikakve suvisle političke poruke, a pogotovo ne neku viziju budućeg djelovanja SDS-a kao alternative", naveo je Miličević.

(Mondo)

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Tagovi

SDS milan miličević Branko Blanuša

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