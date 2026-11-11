Nešić demantovao navode: "Uhapšeni Čajić nije moj vozač, bio je dio službene pratnje"

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić demantovao je navode da je uhapšeni Darko Čajić njegov vozač, pojasnivši da je bio dio službene pratnje dok je bio ministar.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) i bivši ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić demantovao je medijske navode da je Darko Čajić, koji je priveden u akciji policijsko-pravosudnih agencija, njegov lični vozač.

U izjavi za Srpskainfo Nešić je pojasnio da je Čajić bio dio njegove službene pratnje isključivo u periodu dok je obavljao funkciju ministra bezbjednosti BiH, kada je po zakonu imao pravo na policijsko obezbjeđenje kao štićeno lice.

„Nije tačno da je moj vozač. Tačno je da je bio u mojoj pratnji dok je radio u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPT), a ja bio ministar bezbjednosti BiH“, istakao je Nešić.

Nešić je naglasio da ne želi da se njegovo ime dovodi u vezu sa Čajićem i njegovim privatnim aktivnostima, dodajući da nema nikakva saznanja o poslovima kojima se on bavi.

„Apsolutno smatram da nema potrebe da se gospodin Čajić veže za moje ime i da se na taj način dobija na čitanosti neke vijesti. Niti sam upoznat s tim šta radi gospodin Čajić, niti me iskreno zanima. Tako da zaista želim da demantujem bilo kakvu vezu s njim. Krivo mi je što se moje ime i prezime koristi da bi se dobila čitanost“, poručio je Nešić.

On je zaključio da svako ko je počinio krivično djelo mora snositi odgovornost pred pravosudnim organima, uz poruku da u takvim slučajevima mora postojati nulta stopa tolerancije.