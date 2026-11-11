Srđan Lakić demantovao navode o napuštanju Pokreta Sigurna Srpska

Srđan Lakić, predsjednik Gradskog odbora Pokreta Sigurna Srpska u Gradišci, demantovao je medijske navode da napušta ovaj politički pokret.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Lakić je poručio da ostaje dio Pokreta Sigurna Srpska i da nastavlja svoj politički angažman na čelu gradskog odbora u Gradišci.

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, istakao je da su one netačne, te da ostaje posvećen ciljevima i politici koju Pokret zastupa.

Podsjećamo, portal Mondo je danas objavio da bi Pokret Sigurna Srpska u Gradišci mogao ostati bez nekoliko istaknutih članova. Prema informacijama koje je ranije objavila „Micro mreža“, narodna poslanica Snježana Gvozden navodno bi trebalo da pređe u SNSD, dok se za Srđana Lakića spekulisalo da pregovara sa SDS-om.

(Mondo)