Rasipanje PSS-a u Gradišci: Gvozdenova ide u SNSD, Lakić u pregovorima sa SDS-om?

Snježana Gvozden će navodno iz PSS-a preći u redove SNSD-a te bi trebalo da dobije funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pokret "Sigurna Srpska" (PSS) Draška Stanivukovića prolazi kroz ozbiljan politički potres u Gradišci. Prema saznanjima portala „Micro mreža“ iz više izvora bliskih ovom pokretu, narodna poslanica Snježana Gvozden napustiće PSS i preći u redove SNSD-a, a za ovaj politički transfer trebalo bi da dobije funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

Informaciju o odlasku poslanice potvrdilo je nekoliko sagovornika bliskih rukovodstvu PSS-a, o čemu se u javnosti spekulisalo i ranije. Novinari su kontaktirali Snježanu Gvozden kako bi dobili njen stav o prelasku u SNSD i novoj poziciji u rukovodstvu parlamenta, ali ona nije odgovarala na upite.

Isti izvor navodi da je Gvozdenova nakon ranijeg pristupanja PSS-u imenovana na funkcionersku poziciju u banjalučkom preduzeću „Vodovod“, uprkos tome što najveći dio vremena provodi u Gradišci, pa se postavlja pitanje konkretnih rezultata njenog angažmana u tom javnom preduzeću. Ukoliko se prelazak realizuje, Željko Sladojević ostaće jedini narodni poslanik PSS-a iz Izborne jedinice 2.

Pored odlaska poslanice, pokret u Gradišci mogao bi ostati i bez povjerenika Srđana Lakića, koji, prema nezvaničnim saznanjima, vodi pregovore o nastavku političkog angažmana u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS).

Na pitanje o sopstvenom političkom statusu, Lakić je kratko poručio da ne želi da komentariše položaj u Pokretu „Sigurna Srpska“.

Predstavnik SDS-a Zoran Latinović naveo je da su sa PSS-om i Lakićem imali dobru saradnju tokom predizborne kampanje, ali nije želio da govori o eventualnom prelasku Lakića u redove SDS-a niti o narednim koracima.