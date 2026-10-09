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Rudari dobili plate, ali ne i zdravstveno osiguranje: Zavod upozorava da problem nije riješen

Rudari dobili plate, ali ne i zdravstveno osiguranje: Zavod upozorava da problem nije riješen

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vlada Federacije BiH rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Rudari Izvor: Shutterstock

Iz Zavoda su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje.

"Upravo tu nastaje problem koji se već predugo pokušava prebaciti na Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona. Zavod je institucija koja je godinama pokušavala zaštititi zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica, čak i onda kada su drugi nadležni organi izostajali sa konkretnim rješenjima", navodi se u saopštenju.

Posebno je neprihvatljivo, kako se navodi u saopštenju, da se nakon isplate neto plata rudarima stvara slika kako je problem riješen, dok istovremeno ostaje otvoreno pitanje obaveza prema zdravstvenom osiguranju.

"Nije riješen problem ako je rudar dobio novac na račun, a za njega nisu izmirene obaveze koje predstavljaju osnov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja", navodi se u saopštenju.

Zavod poziva rudare da odgovore na pitanje ne traže od onih koji posljedice tuđeg nečinjenja pokušavaju amortizovati, nego od onih koji su imali obavezu, nadležnost i odgovornost da ovaj problem riješe.

Rudari Zeničko-dobojskog kantona suočavaju se s teškim ekonomskim problemima, neisplaćenim platama i problemima oko ovjere zdravstvenih knjižica zbog velikih dugova rudnika. 

(Srna)

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Hvala što ste poslali vijest.

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