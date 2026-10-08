Nestanak struje zarobio rudare "Trepče": Poslije osam sati neizvjesnosti, svi izašli iz jame

Rudari "Trepče", njih 63, izašli su rano jutros iz rudarske jame, nakon što su osam časova bili zarobljeni zbog kvara na električnoj mreži.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do kvara je došlo nakon što je izgorio transformator u prvom tunelu, zbog čega je cio rudnik ostao bez električne energije.

Rudnik nema rezervni transformator, pa je u početku bilo neizvijesno koliko će trajati izvlačenje rudara, prenijeli su prištinski mediji.

Predsjednik Sindikata rudara "Trepče" Ibrahim Januzi rekao je ranije da je sa rudarima uspostavljena komunikacija putem induktivne telefonske linije, da je njihovo stanje bilo stabilno i da su počeli da se izvlače iz rudarske jame kroz alternativne izlaze.

Prvobitno se sumnjalo da je pod zemljom ostalo 65 rudara, ali je prema Januzijevim riječima, utvrđeno da su dvojica izašla iz rudnika prije kvara.

(Srna)