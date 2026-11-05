Bavarski ministar pronađen mrtav u hotelu u Berlinu, tužilaštvo istražuje okolnosti smrti

Hubert Ajvanger (55), lider stranke Slobodni birači i ministar privrede Bavarske, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Berlinu, a tužilaštvo ne isključuje nijednu mogućnost, prenose njemački mediji.

Izvor: STEFAN PUCHNER / AFP / Profimedia

Berlinsko tužilaštvo i odjeljenje za ubistva Zemaljske kriminalističke policije (LKA) pokrenuli su postupak kojim treba da se utvrde uzrok i tok smrti i isključi učešće drugih osoba, pišu njemački mediji.

Portparol berlinskog tužilaštva Majkl Pecold izjavio je da za sada nema početne sumnje da je počinjeno krivično djelo, ali da nijedna mogućnost nije isključena. Kako se navodi, tužilaštvo zbog interesa istrage ne želi da saopšti pod kojim okolnostima je tijelo pronađeno, a nije poznato ni ko ga je pronašao.

Prema pisanju "Tagesšpigla", prvi podaci berlinskih vlasti upućuju na zdravstvene razloge, a tijelo bi vjerovatno trebalo da bude obducirano.

List "Bild" piše da na tijelu nisu uočene spoljašnje povrede. Policija i forenzičari satima su obavljali uviđaj u hotelu "Nojer Fric", a tijelo je oko 23.44 iznijeto i prevezeno vozilom berlinske sudske medicine. Prema istom listu, u sobi je prethodno boravio i sveštenik.

Otkazao nastup, pa nije odgovarao na pozive

Ajvanger je u Berlinu boravio zbog otvaranja kancelarije svoje stranke u glavnom gradu, gdje je trebalo da održi govor. U posljednjem trenutku je otkazao dolazak jer se nije osjećao dobro.

Njegovi saradnici navodno su sumnjali da ima infekciju, dok su iz poslaničke grupe Hrišćansko-socijalne unije (CSU) naveli da je imao stomačne tegobe. Ljudi iz njegovog okruženja nekoliko sati prije nego što je pronađen pokušavali su da stupe u kontakt s njim, ali bez uspjeha.

Bavarski premijer Markus Zeder (CSU) smrt je nazvao apsolutnom tragedijom i rekao da je duboko potresen, a predsjednica Bavarskog parlamenta Ilze Ajgner izrazila je veliku uznemirenost i saučešće porodici, javlja "Tagesšpigl". Predsjednik njemačkih Zelenih Džem Ozdemir, kako se navodi, rekao je da ga je vijest veoma pogodila.

Ko je bio Ajvanger

Rođen je 26. januara 1971. u Ergoldsbahu u Donjoj Bavarskoj, odrastao je na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu i studirao poljoprivredu. Bavarske Slobodne birače predvodio je od 2006, u pokrajinski parlament prvi put je ušao 2008, a na čelo stranke na saveznom nivou došao je 2010. Od 2018, nakon koalicije sa CSU, bio je ministar privrede, regionalnog razvoja i energetike Bavarske i zamjenik premijera.

Nije bio oženjen, ali je živio sa Tanjom Švajger, članicom Slobodnih birača i predsjednicom okruga Regenzburg. Imaju dvoje djece. Bio je poznat i po kritikama odluka Evropske unije.