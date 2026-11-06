Tramp ukida vojnu pomoć Izraelu: Hitno se oglasio predsjednik Izraela

Predsjednik Izraela Isak Hercog reagovao je na Trampovu odluku o ukidanju vojne pomoći Izraelu, koja iznosi 3,8 milijardi dolara godišnje.

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Izraelski predsjednik Isak Hercog izjavio je da je bilo "kao grom iz vedra neba" kada je predsjednik Donald Tramp u utorak, na dan međuizbora, najavio da će ukinuti američku pomoć Izraelu.

Hercog je pokrenuo to pitanje tokom sastanka sa strankom Jašar, koju predvodi Gadi Ajzenkot, glavni rival premijera Benjamina Netanjahua, piše CNN.

"Pitanje američke pomoći me veoma brine, a palo mi je i kao grom iz vedra neba. Imamo memorandum o razumijevanju sa SAD koji bi trebalo da traje do 2028. godine i to je jedan od glavnih ciljeva, pa se stoga mora formirati vlada, a ne ići na ponovljene izbore", rekao je on.

Tramp je rekao da će pomoć Izraelu biti okončana ove godine, dve godine pre zvaničnog isteka memoranduma o razumijevanju (MoU), koji Izraelu obezbjeđuje 3,8 milijardi dolara godišnje za kupovinu američkog naoružanja.

Međutim, izneo je malo detalja u toj najavi, datoj tokom telefonskog intervjua za Foks njuz na dan izbora. Netanjahu nije dao nikakav javni komentar povodom ove najave.

"To je loš argument, jer kada kažete: ’Zašto svima ne damo 4 milijarde dolara?’ Izrael je naš broj jedan; dajemo im više nego bilo kome drugom, a njima to više nije potrebno", rekao je Tramp za Foks.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi rekao je da traži pojašnjenje o tome šta će se dogoditi. U intervjuu za izraelski Kanal 12, on je branio vojnu pomoć, koja postaje sve nepopularnija i u Demokratskoj i u Republikanskoj stranci.

"Amerikanci moraju da znaju vrednost tog partnerstva", rekao je on. "Ne radi se o tome šta Amerikanci ulažu u to. Radi se o tome šta iz toga dobijaju. Možda nismo dovoljno dobro pomogli američkoj javnosti da prepozna i bude zahvalna na partnerstvu sa Izraelom, koje svakodnevno donosi korist njihovim životima.“

Hakabi se takođe nije složio sa potpredsjednikom Džej Dijem Vensom, koji je na platformi Iks naveo da je odnos sa Izraelom doprineo gubicima republikanaca na međuizborima.

Kao nepokolebljivi pristalica Izraela, Hakabi je rekao: "Ne mislim da je podrška Izraelu toksična u konzervativnom krilu i Republikanskoj stranci."

Zadatak za Hercoga

Dok se nosi sa Trampovom najavom da SAD obustavljaju 4 milijarde dolara pomoći Izraelu, Hercog se suočava sa ključnim zadatkom nakon izbora u sopstvenoj zemlji.

Ajzenkot je obezbedio većinsku podršku novog saziva izraelskog Kneseta nakon završetka predsednikovih sastanaka sa izabranim partijama, koji su usledili posle izbora u Izraelu krajem prošlog meseca. Hercog je održao dvodnevne konsultacije sa predstavnicima svih stranaka koje su ušle u novi Kneset.

Netanjahu je obezbedio podršku od samo 46 mesta nakon što je jedan od njegovih ultraortodoksnih saveznika odbio da ga podrži, ostavljajući ga daleko ispod potrebne većine od 61 mesta. Ajzenkot je obezbedio podršku poslanika koji drže 67 mesta, ali 19 od njih pripada strankama koje predvode Arapi, što komplikuje njegov put ka smeni izraelskog lidera sa najdužim stažom.

Hercog sada mora da odluči kome će poveriti mandat za sastav sledeće vlade, a odluku će, kako je najavio, doneti u nedelju. „Rezultati konsultacija možda deluju jasno, ali ovlašćenje koje mi zakon daje jeste da utvrdim ko ima sposobnost da formira vladu, a to nije sasvim jasno“, rekao je nakon sastanaka sa svim partijama. U saopštenju u četvrtak uveče, Ajzenkotova stranka je stavila do znanja da očekuje dobijanje mandata za formiranje vlade.

"Odluka naroda i jasna parlamentarna većina ne ostavljaju mesta sumnji: građani Izraela su izabrali promene i izrazili apsolutno nepoverenje odlazećem premijeru Netanjahuu i njegovoj vladi", saopštila je partija Jašar. Netanjahu, dodaje se u saopštenju, "nema mandat, nema većinu i nema poverenje naroda."

Ko god bude izabran imaće 28 dana da sa ostalim strankama pregovara o ministarskim funkcijama, budžetu i politikama. Moguće je produženje od 14 dana. Ako ne uspe, mandat prelazi na drugog kandidata na još četiri nedelje. Ako ni on ne uspe, Kneset dobija kratak rok da predloži drugog kandidata. Ako ni to ne uspe, zemlja automatski ponovo ide na izbore.

Dok Izrael ne dobije novu vladu, Netanjahu ostaje na funkciji tehničkog premijera.

Netanjahu, koji je izgubio parlamentarnu većinu, i dalje osporava izborne rezultate i tvrdi da su glasanje "pokrale" partije predvođene Arapima putem podmićivanja, stranog finansiranja i prevare. Opozicija navodi da on pokušava da odloži polaganje zakletve Kneseta u utorak i osujeti planove za smenu predsednika Kneseta poslanikom iz redova opozicije.

(MONDO)