Tramp najavio novi bezbjednosni sporazum sa Rusima: Evropa u strahu čeka da čuje sve detalje

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je novi bezbjednosni sporazum za Ukrajinu i Evropu nakon sastanka sa ruskim izaslanikom, ali je nedostatak detalja izazvao zabunu među saveznicima.

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Američki predsjednik Donald Tramp najavio je novi bezbjednosni sporazum za Ukrajinu koji bi se „mogao odnositi na cijelu Evropu“. Prijedlog je iznio nakon sastanka sa visokim ruskim izaslanikom, ali bez konkretnih detalja, što je izazvalo nejasnoće u evropskim prijestonicama, piše CNN.

Tramp je svoje komentare dao nakon susreta sa Kirilom Dmitrijevim, sankcionisanim šefom ruskog državnog investicionog fonda koji djeluje kao izaslanik predsjednika Vladimira Putina. Predsjednik SAD, koji je već više puta obećao da će ispregovarati kraj rata u Ukrajini, nije iznio pojedinosti o novom planu.

„Biće to nešto jako veliko. Uključiće više od same Ukrajine, a mogao bih čak da kažem da bi moglo da obuhvati cijelu Evropu. Biće to veliki, predivan sporazum i svi će biti oduševljeni“, rekao je Tramp novinarima u četvrtak.

Sporazum za Ukrajinu i Evropu

Na platformi Iks oglasio se i Trampov zet Džared Kušner. On je ustvrdio da je potrebna „šira evropska bezbjednosna arhitektura“ kako bi se „odgovorilo na bezbjednosne brige svih strana, smanjio rizik od budućih sukoba i stvorilo stabilnije i predvidljivije bezbjednosno i energetsko okruženje“.

„Evropa i Rusija se već više od 30 godina muče s uspostavljanjem održivog bezbjednosnog okvira. Decenije nepovjerenja, suprotstavljeni bezbjednosni interesi i razorne posljedice ovog rata čine ovo izuzetno teškim izazovom, ali on je ključan za trajni mir“, naveo je Kušner. Pritom nije spomenuo da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu niti se osvrnuo na niz hibridnih napada za koje Evropa krivi Moskvu.

Kušner se založio i za „veću vojnu transparentnost i recipročne mjere za smanjenje rizika od eskalacije“ između Rusije i Evrope. Ta izjava mogla bi da izazove zabrinutost u dijelovima Evrope s obzirom na dugogodišnji stav Moskve da je samo prisustvo NATO-a u istočnoj Evropi zapravo eskalacija.

Evropski saveznici bez informacija

Ipak, nekoliko evropskih zvaničnika koji su upućeni u sukob reklo je za CNN da ne znaju na šta je Tramp tačno mislio. Predsjednik je u četvrtak razgovarao sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, ključnim saveznikom Ukrajine.

Zvaničnik njemačke vlade odbio je da detaljnije govori o sadržaju poziva, ali je napomenuo da se nove ideje Trampove administracije temelje na pregovorima iz proteklih mjeseci. Nije poznato da li je Tramp razgovarao sa drugim evropskim liderima.

U međuvremenu, portparolka NATO-a Alison Hart potvrdila je da su se u četvrtak u Briselu održali razgovori između NATO-a, SAD, Ukrajine, kao i EU i evropskih partnera. To se dogodilo uoči trilateralnog sastanka SAD, Ukrajine i Rusije koji se sljedeće sedmice održava u Abu Dabiju. Hart je izjavila da se na sastanku „pokušalo sa napretkom prema pravednom i održivom završetku rata u Ukrajini“, ali je odbila da otkrije detalje.

Pritisak na pregovore usred sukoba

Ruski izaslanik Dmitrijev u četvrtak je bio u Bijeloj kući na događaju koji je organizovala prva dama Melanija Tramp. Ona je okupila predstavnike Rusije i Ukrajine kako bi obilježili prošlonedjeljni uspješni prekid vatre u okupiranom ukrajinskom selu Oleški. Tramp je kasnije novinarima rekao da se nije sastao sa ukrajinskom delegacijom.

Predsjednik je nedavno ponovo počeo da insistira na pregovorima o završetku rata, nakon javnog sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ali uprkos obećanjima, rat i dalje traje, a Rusija svakodnevno napada ukrajinske civile.

Putin i dalje istrajava na svojim maksimalističkim zahtjevima. Oni uključuju rusku kontrolu nad cijelim regionom Donbasa na istoku Ukrajine, smanjenje ukrajinske vojske i odustajanje Kijeva od ulaska u NATO. Za Kijev su to neprihvatljivi uslovi koji pokazuju da Putin nije ozbiljan po pitanju mirovnih pregovora.

(Mondo)