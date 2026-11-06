Putin potvrdio pregovore sa Ukrajinom i Amerikom: Ovo su datum i mjesto trilateralnog sastanka

Trilateralni pregovori Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održaće se u Abu Dabiju 10. novembra.

Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potvrdio je danas da će u utorak 10. novembra biti održani trilateralni pregovori između Risije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), piše "RIA Novosti".

Sastanci tri delegacije održaće se u Abu Dabiju u utorak 10. novembra.

"Sljedeće nedjelje, u utorak, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trebalo bi da počnu trilateralni razgovori o ukrajinskom pitanju, na čemu smo zahvalni rukovodstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rukovodstvo ove zemlje je ostalo dosljedno pomaganju Rusiji u pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu i u rješavanju humanitarnih pitanja koja su vezana za humanitarnu razmjenu", objasnio je Putin.

Da podsjetimo, pregovori Rusije i Ukrajine su dugo bili "zamrznuti" zbog učestalih međusobnih napada na energetsku infrastrukturu.

Američki predsjednik Donald Tramp je 11. oktobra saopštio da je postignut "energetski prekid vatre" koji nije dugo zaživio zbog novog talasa napada međusobnih napada na energetsku infrastrukturu.

(Mondo)