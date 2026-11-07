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"Glasovi mi naređuju da ubijem Trampa": Uhapšen naoružani muškarac blizu Bijele kuće

"Glasovi mi naređuju da ubijem Trampa": Uhapšen naoružani muškarac blizu Bijele kuće

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Roni Jordriks Guanipa Črinos priveden je nakon što su agenti utvrdili da sjedi u ukradenom automobilu. Kod njega su pronađena tri komada vatrenog oružja i više desetina komada municije, a protiv njega je podignuta optužnica.

Uhapšen naoružani muškarac u blizini Bijele kuće Izvor: X

Agenti američke Tajne službe uhapsili su i optužili muškarca kojeg su zatekli u vozilu u blizini Bijele kuće, sa više komada vatrenog oružja. Osumnjičeni je izjavio da čuje glasove koji mu naređuju da ubije predsjednika Donalda Trampa, piše Gardijan.

Muškarac, identifikovan kao Roni Jordriks Guanipa Črinos, uhapšen je u četvrtak uveče. Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti saopštilo je da su mu agenti Tajne službe prišli jer im je postao sumnjiv dok je sjedio u parkiranom automobilu.

Prema navodima zvaničnika, Črinos je agentima rekao da su mu glasovi poručili da otputuje u Vašington i ubije predsjednika. Provjerom je utvrđeno da je automobil u kojem je sjedio ukraden.

Kod sebe je imao tri komada vatrenog oružja i više desetina komada municije. Njegovo hapšenje posljednje je u nizu privođenja osoba koje su prijetile Trampu ili članovima njegove porodice otkako je prošle godine ponovo preuzeo predsjedničku dužnost.

Profil osumnjičenog

U zvaničnom saopštenju navodi se da je Črinos imigrant iz Venecuele koji ilegalno boravi u SAD. U zemlju je ušao u martu 2024. godine, preko Teksasa.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti potvrdilo je da je protiv njega podignuta optužnica i da se nalazi u pritvoru američke savezne službe maršala. 

Iz Bijele kuće nisu željeli da komentarišu slučaj, već su novinare uputili na Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti i Tajnu službu.

(MONDO)

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hapšenje SAD bijela kuća

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