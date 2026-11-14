Zelenski pred nemogućim izborom: Otkrio ponudu Amerikanaca za kraj rata sa Rusijom

Zelenski otkrio da se od Ukrajine traži odricanje od Donbasa, a zauzvrat da postane članica NATO pakta.

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U Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) održana je posljednja runda mirovnih pregovora Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da se od njegove zemlje traži da se povuče iz Donbasa kako bi zauzvrat dobila članstvo u NATO paktu, piše "BBC". On je rekao da je to prijedlog predstavnika američke delegacije.

On je napomenuo da Ukrajina nije spremna da ustupi nijedan dio svoje teritorije. Međutim, iznio je dva uslova koja bi bila dovoljna za pokretanje pitanja odricanja dijela teritorije na referendumu, to su:

Dobijanje bezbjednosnih garancija Osnaživanje i finansiranje ukrajinske vojske, uz sredstva za obnovu države

"Amerikanci su postavili pitanje: Šta ako Ukrajina uđe u NATO pakt? Da li bi se onda Ukrajina povukla iz Donbasa? To je bilo prvi put da je tako nešto pokrenuto", otkrio je Zelenski.

Zelenski je pregovore sa Rusijom ocijenio kao "vrlo teške". Nije otkrio više detalja osim što je ponovio da Ukrajina nije spremna za odricanje nijednog dijela svoje teritorije.

"Evropa je tokom 30 godina nakon raspada Sovjetskog Saveza imala dobar odnos prema Rusiji i nastojala da ostvari što veću trgovinsku razmjenu, što intenzivniju saradnju i što bolje odnose sa Moskvom", dodao je Zelenski.