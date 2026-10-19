Huti raketirali kamp u Jemenu: Desetine poginulih u napadu

Desetine vojnika jemenske vlade stradalo je ili ranjeno u raketnom napadu pobunjenika Huta na kamp za obuku u južnoj pokrajini Šabva. Lokalne vlasti navode da su poginule 53 osobe.

Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

Desetine vojnika na strani međunarodno priznate jemenske vlade poginule su ili su povrijeđene u raketnom napadu militanata Huta, izjavili su vojni izvori za agenciju dpa.

U napadu je poginulo ili ranjeno više od 30 vojnika, navode izvori, ali tačan broj žrtava nije poznat. Lokalne vlasti javile su da su poginule 53 osobe, ali taj broj nije mogao da bude nezavisno potvrđen. Huti su navodno ispalili tri rakete na kamp za obuku policijskih i bezbjednosnih snaga u južnoj pokrajini Šabva, bogatoj energentima.

Ovi pobunjenici, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za napad, tvrdeći da su im meta bile saudijske snage na tom području.

"Ovi napadi neće spriječiti državu u zaštiti građana i obnovi državnih institucija”, izjavio je Rašad al-Alimi, predsjednik jemenskog predsjedničkog savjeta, prenosi novinska agencija Saba. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji navodno prikazuju posljedice napada, a na kojima se vide i brojna tijela."

Građanski rat u Jemenu ponovo se rasplamsao u vrijeme visokih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. U novoj ofanzivi Huti su zauzeli velike dijelove jemenske zapadne obale uz Crveno more i prodrli u druge pokrajine. Međunarodno priznata vlada, uz podršku savezničkih milicija i Saudijske Arabije, pokušava da potisne pobunjenike.

Huti su takođe napali ključni lučki grad Aden na jugu, kao i ciljeve u Saudijskoj Arabiji, među kojima i aerodrom u Rijadu, pri čemu je bilo poginulih i ranjenih.