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Huti ispalili nove rakete na Rijad: Ne prestaju udari na aerodrom

Huti ispalili nove rakete na Rijad: Ne prestaju udari na aerodrom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jemenski Huti izveli su nove napade raketom i dronom na aerodrom u Rijadu i vojnu bazu. Uslijedili su nedugo nakon udara na isti aerodrom u kojima je poginulo 14, a povrijeđeno preko 300 ljudi.

Huti ispalili nove rakete na Rijad Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je izvela napade na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu balističkom raketom i vazdušnu bazu u Hamis Mušaitu dronom.

Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je da je napad na aerodrom izveden "precizno", dok je za napad na vazdušnu bazu naveo da je bio "direktan", prenosi Al Džazira.

"Naše oružane snage uspješno su večeras gađale Međunarodni aerodrom 'Kralj Halid' u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu balističkom raketom. Napad je bio precizan", rekao je Sari.

Saudijska Arabija još nije potvrdila najnovije navode Huta, ali je portparol saudijske koalicije nekoliko sati ranije saopštio da je presretnut i uništen neodređen broj projektila.

Navodi Huta uslijedili su dan nakon što je ta grupa preuzela odgovornost za napad na aerodrom "Kralj Halid", u kojem je poginula jedna osoba, a 11 je povrijeđeno.

Huti su u nedjelju izveli još jedan napad na aerodrom "Kralj Halid" iz Jemena, u kojem je poginulo 13 ljudi, dok je više od 300 osoba povrijeđeno, piše Tačno. 

(Mondo.rs)

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Huti napad Rijad

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