Arapske partije podržale opozicionara Gadija Ajzenkota za formiranje vlade: Netanjahu ostaje bez većine

Savez "Zajednička lista" i partija Raam podržali lidera izraelske opozicije Gadija Ajzenkota za mandatara.

Izvor: JNA PRESS, JNA PRESS / Alamy / Profimedia / Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

Savez partija koje predvode arapski predstavnici „Zajednička lista“ saopštio je u četvrtak da će podržati lidera izraelske opozicije Gadija Ajzenkota za sastav nove vlade nakon opštih izbora održanih prošle sedmice.

Iz ovog saveza je zvanično navedeno da će tokom večeri obavijestiti predsjednika Izraela Isaka Hercoga o odluci da predlože Ajzenkota za mandatara. Prethodno je podršku Ajzenkotu najavila i partija Raam, koja raspolaže sa osam poslaničkih mjesta.

Arapske stranke su na prošlonedjeljnim izborima osvojile istorijskih 19 mjesta u parlamentu koji broji ukupno 120 poslanika. Kada 11 poslanika Zajedničke liste zvanično dostavi svoju preporuku, očekuje se da će Ajzenkot imati podršku 67 članova Kneseta, što prelazi neophodni cenzus od 61 poslanika za skupštinsku većinu.

Netanjahuov blok u problemima, odbačene tvrdnje o prevari

Istovremeno, blok dosadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua, koji broji 53 mandata, mogao bi ostati bez pune podrške jer je frakcija Degel Hatora, koja kontroliše četiri od sedam mjesta koalicije Ujedinjeni judaizam Tore, objavila da neće predložiti nijednog kandidata.

Ova ultraortodoksna grupacija uskratila je podršku Netanjahuu zbog neuspjeha njegove koalicije da usvoji zakon kojim se muškarci iz zajednice Hareda oslobađaju služenja vojnog roka.

Netanjahu i njegova stranka Likud više puta su bez dokaza iznosili tvrdnje da su arapske partije počinile izbornu prevaru uz stranu podršku, te poručivali da bi saradnja cionističkih stranaka sa arapskim blokom bila „opasna za Izrael“. Ipak, Centralna izborna komisija Izraela u srijedu je zvanično potvrdila izborne rezultate, utvrdivši da nema dokaza o neregularnostima.

Predsjednik Izraela Isak Hercog prihvatio je rezultate i započeo konsultacije sa liderima stranaka o dodjeli mandata. Hercog je osudio uvrede i rasističke izjave na račun palestinskih državljana Izraela, koji čine oko 20 odsto stanovništva, naglasivši poštovanje prema toj zajednici.

Nakon završetka konsultacija, Hercog ima nekoliko dana da saopšti ime mandatara – gotovo izvjesno Ajzenkota ili Netanjahua – koji će potom dobiti rok od 28 dana za sastavljanje vlade, uz mogućnost produženja za još 14 dana. Ukoliko nijedan kandidat ne uspije da osigura vladajuću većinu, u Izraelu će početkom sljedeće godine biti održani novi izbori.