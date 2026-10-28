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Novi podaci izborne komisije u Izraelu: Netanjahuov blok stigao do 56 mandata, opozicija pala na 48

Novi podaci izborne komisije u Izraelu: Netanjahuov blok stigao do 56 mandata, opozicija pala na 48

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Koalicioni blok Benjamina Netanjahua osvojio je 56 mandata, dok je opozicija Gadija Ajzenkota pala na 48, saopštila je Centralna izborna komisija Izraela.

Izbori u Izraelu: Netanjahuov blok na 56 mandata, opozicija pala na 48 Izvor: photocosmos1/Shutterstock

Koalicioni blok premijera Benjamina Netanjahua dostigao je 56 poslaničkih mandata, dok je opozicioni blok na čelu sa Gadijem Ajzenkotom pao na 48 mandata, pokazuju najnoviji podaci koje je u srijedu objavila Centralna izborna komisija Izraela.

Prema objavljenim procjenama, arapske stranke Raam i Zajednička lista (Joint List) zajedno osvajaju 16 poslaničkih mjesta u Knesetu.

Najnovije prebrojavanje glasova pokazalo je da tri politička subjekta nisu uspjela da pređu izborni cenzus od 3,25 odsto.

Ispod praga potrebnog za ulazak u parlament ostale su stranke Rezervisti – Ekonomska partija (Reservists-Economic Party), Narod Izraela (People of Israel) i Haredi javnost (Haredi Public).

S obzirom na to da je za formiranje stabilne većine u Knesetu, koji broji 120 mjesta, potreban najmanje 61 poslanik, konačni ishod i dalje zavisi od završnog prebrojavanja i postizbornih pregovora. Oba bloka su ranije izjavila da odbijaju saradnju sa arapskim strankama, ali bez njh ni jedni ni drugi ne mogu do vlasti.

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