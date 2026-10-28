Završen uviđaj poslije terorističkog napada kod ambasade Izraela: Žandarm opravdano pucao u napadača

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj nakon napada na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela.

Izvor: MUP

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mjesta gdje je prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraelanapadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbjeđivao ambasadu.

Teroristički napad je izvršilo za sada NN lice obučeno u crnu odjeću, koje je otvorilo vrata kućice za obezbjeđenje u kojoj se D.S. nalazio i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknuvši "Alahu akbar“.

"Tom prilikom NN lice je jedan nož bacilo u pravcu D.S. pogodivši ga u lijevi obraz. Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mjesta", ističe se u saopštenju VJT.

D.S. je, kako se dodaje, konstatovana povreda u vidu posjekotine lijevog obraza.

"Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja", ističe se u saopštenju.

(Mondo.rs)