Teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu: Napadač ubijen, proglašen najviši stepen opasnosti (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas ispred ambasade Izraela u Beogradu izveden teroristički napad u kojem je povrijeđen pripadnik Žandarmerije, dok je napadač ubijen.

Izvor: MUP

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao ambasadu Izraela. Nakon napada naloženo je podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši, crveni stepen.

"Jedno maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike 'Alahu akbar' nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani usmrtio napadača, ali je tom prilikom zadobio lakše povrede, odnosno posjekotinu na licu.

Podignut najviši stepen opasnosti od terorizma

Dačić je istakao da je istraga u toku i da se očekuje da svi detalji budu poznati tokom noći.

"Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen", izjavio je Dačić.

Kako je objasnio, ova mjera podrazumijeva pojačano prisustvo i kontrolu policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbjednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Napadač bio pristalica Islamske države

Ministar je naveo da identitet napadača još nije utvrđen, ali da je odranije bio poznat bezbjednosnim službama.

"Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države", rekao je Dačić.

On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povrijeđenog pripadnika Žandarmerije.

Prema njegovim riječima, povrijeđeni policajac se dobro osjeća i očekuje se da će tokom dana biti pušten na kućno liječenje.

Podsjetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u Beogradu u posljednje dvije godine, a prvi se dogodio 29. juna 2024. godine, kada je napadač samostrijelom ranio pripadnika Žandarmerije

(Mondo.rs)