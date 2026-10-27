Tijelo pronađeno kod Jablanice pripada nestalom Sarajliji

Tijelo pronađeno u Grabovici kod Jablanice pripada nestalom Ameru Džani iz Sarajeva, prenose federalni mediji. Zvanična potvrda policije još se čeka.

Izvor: MUP TK

Tijelo Amera Džane iz Sarajeva za kojim se tragalo pronađeno je u mjestu Grabovica kod Jablanice, prenose federalni mediji.

Nestanak je prijavila porodica, koja je navela da je posljednja poznata lokacija njegovog automobila i mobilnog telefona registrovana u mjestu Drežnica na području između Konjica, Jablanice i Mostara.

Federalni mediji prenose da se prijatelji Džane opraštaju od njega na društvenim mrežama.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) nisu potvrdili ime osobe čije je tijelo pronađeno u Grabovici kod Jablanice.

Portparol MUP-a HNK Ilijana Miloš rekla je ranije da policija vrši uviđaj i službene radnje s ciljem utvrđivanja identiteta.