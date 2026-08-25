Otkriven uzrok požara u Novom Sadu: Eksplozija izazvala lančanu reakciju u magacinu, povrijeđene dvije osobe

Požar koji je izbio u magacinu kurirske službe D Express je lokalizovan, a prilikom incidenta povrijeđeno je dvoje ljudi, koji su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Izvor: 192.RS/Instagram

Veliki požar koji je jutros, nešto poslije šest časova, izbio u magacinu kurirske službe D Express u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, uspješno je lokalizovan.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama sa terena, vatrenoj stihiji prethodila je eksplozija paketa u kojem su se nalazile bočice sa za sada nepoznatom tečnošću. U ovom incidentu povrijeđene su dvije osobe.

Tokom razgovora sa policijskim službenicima, povrijeđena radnica A. M. izjavila je da je do nesreće došlo tokom rada sa pošiljkama. kako piše Telegraf.rs, paket u kom su se nalazile bočice sa tečnošću slučajno joj je ispao iz ruku. Prilikom udara o pod, jedna bočica je eksplodirala, što je izazvalo lančanu reakciju i eksploziju ostalih posuda, a potom i izbijanje požara.

U požaru je, pored nje, povrijeđen i mladić (23), a oboje su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Požar je izbio iza tržnog centra, u magacinu za brzu poštu površine oko 3.600 kvadratnih metara. Prema saopštenju kompanije D Express, dvije osobe koje su se nalazile u objektu zadobile su lakše tjelesne povrede i medicinski su zbrinute.

Iz kompanije ističu da u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima na sanaciji posljedica i sprovođenju istrage. Nadležne službe trenutno utvrđuju okolnosti incidenta, kao i tačan sastav tečnosti iz bočica koje se nalaze pod istragom.

Kompanija je zahvalila nadležnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji, uz napomenu da će javnost o novim detaljima biti blagovremeno obaviještena.