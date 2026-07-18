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Drama kod Novog Sada: Jeziv požar na benzinskoj pumpi, žena i dijete jedva izvučeni iz auta (VIDEO)

Drama kod Novog Sada: Jeziv požar na benzinskoj pumpi, žena i dijete jedva izvučeni iz auta (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Drama na pumpi u Rumenci. Automobil u kojem su bili majka i dijete iznenada je buknuo u plamen. Tragedija je izbjegnuta zahvaljujući prolaznicima koji su ih hrabro izvukli iz buktinje.

Požar na benzinskoj pumpi kod Novog Sada Izvor: Printscreen Instagram/vojvodinom_uzivo_

Prava drama odigrala se danas na jednoj benzinskoj stanici u Rumenci, kada je automobil iznenada buknuo u plamen. U trenutku izbijanja požara, u vozilu su se nalazili majka i dijete.

Kako se navodi na Instagram stranici "vojvodinom_uzivo_", velika tragedija je spriječena isključivo zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji građana koji su se zatekli na licu mjesta. Slučajni prolaznici su odmah pritekli u pomoć i uspeli da izvuku ženu i mališana iz plamtećeg vozila.

Zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju spašene majke i deteta nakon ovog incidenta za sada nema. Takođe, još uvijek nije poznato šta je tačno izazvalo požar na automobilu dok se nalazio na benzinskoj pumpi.

Više detalja o samom uzroku ove opasne situacije biće poznato nakon što nadležne službe obave detaljan policijski uviđaj.

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Tagovi

Novi Sad požar benzinska pumpa

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