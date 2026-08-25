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Helikopter i vatrogasci gase požare kod Trebinja: Vatra se približava Turmentima

Helikopter i vatrogasci gase požare kod Trebinja: Vatra se približava Turmentima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Helikopter Vazduhoplovnog servisa RS i vatrogasci gase požare u selima Tuli, Turmenti i oko brda Strač kod Trebinja. Kuće i imovina za sada nisu ugrožene.

požar trebinje Izvor: Vatrogasci Trebinje

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske i vatrogasci gase požare u selima Tuli, Turmenti i oko brda Strač u Trebinju koji trenutno ne ugrožavaju imovinu ljudi i naseljena mjesta, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Kašiković je naveo da se vatra približava kućama Šaraba u selu Turmenti, ali za sada nije kritično.

On je rekao da su vatrogsaci imali tešku noć i da su uspjeli da odbiju požad od kuća u selima, kao i da suzbiju liniju u okolini brda Strač koja je išla prema gradu.

"Noćas je na terenu bilo 15 vatrogasaca sa četiri navalna vozila", rekao je Kašiković.

Požari u okolini Trebinja aktivni su danima.

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Trebinje požar

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