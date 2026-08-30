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Požari kod Trebinja: Nadljudskom borbom odbranjene kuće

Požari kod Trebinja: Nadljudskom borbom odbranjene kuće

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Požari danima prijete selima u okolini Trebinja, ali nijedna kuća ni objekat nisu izgorjeli. U gašenju su danas učestvovali helikopter MUP-a Srpske, vatrogasci, vojnici, dobrovoljci i mještani.

trebinje požar Izvor: Srna/Milena Koprivica

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske dejstvovao je danas na požarištima u selima u okolini Trebinja, dok se vatrogasci, mještani i dobrovoljci danima bore sa vatrenom stihijom.

Portparol Štaba za vanredne situacije grada Trebinja Marija Tešić izjavila je da su nadljudskim naporima sačuvane sve kuće i objekti na ugroženom području.

“Posebno teška borba vodi se na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci, gdje su mještani i dobrovoljci dali ogroman doprinos u odbrani svojih sela i imovine”, rekla je Tešićeva.

Ona je istakla da borba sa požarima traje danima i da do sada nijedna kuća niti drugi objekat nisu izgorjeli.

Na požarištima su danas bili pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, zajedno sa kolegama iz Herceg Novog, Čapljine, Neuma, Doboja, Zvornika i Istočnog Sarajeva.

U gašenju učestvuju i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposleni u Javnoj ustanovi “Ekologija i bezbjednost”, vojnici kasarne “Bilećki borci”, pripadnici Oružanih snaga BiH, kao i brojni dobrovoljci i mještani.

Koliko je situacija teška pokazuje i podatak da je jednom pripadniku Vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, zbog iscrpljenosti, ukazana medicinska pomoć. On je prevezen u Bolnicu Trebinje, gdje je primio infuziju.

Tešićeva je zahvalila vatrogascima, pripadnicima službi zaštite i spasavanja, dobrovoljcima, mještanima i ekipama iz drugih gradova i opština koje su došle da pomognu Trebinju.

Podršku ekipama na terenu pružio je i starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Herceg Novi Zlatko Ćirović, koji je obišao ekipe i svojim iskustvom pomogao u organizaciji i taktici gašenja.

“Borba sa vatrom se nastavlja, ali ono što se danas ponovo pokazalo jeste da su zajedništvo, hrabrost i požrtvovanost najjače oružje u odbrani ljudi, sela i imovine”, naglasila je Tešićeva.

Grad Trebinje proglasio je prije dva dana vanrednu situaciju na području mjesnih zajednica Zupci i Obodine zbog aktiviranih požara koji su se, usljed jakog vjetra, brzo širili.

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