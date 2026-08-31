Velika materijalna šteta, ali bez žrtava: Lokalizovan požar u karlovačkoj fabrici, u toku provjera kvaliteta vazduha

Lokalizovan je požar u skladištu fabrike boje i lakova u Karlovcu, a prema prvim informacijama, nema povrijeđenih.

Izvor: Vatrogasci 193

Iz Gradske uprave Karlovac naveli su da je brzom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan, te da je u toku provjera kvalitete vazduha.

Uviđajme će biti utvrđen uzrok požara, prenose hrvatski mediji.

Dojava o požaru u skladištu firme "Nova Kem" u Maloj Švarči zaprimljena je jutros u 4.41 časova.

Požar se proširio i na skladište prodavnice "Gavranović, gdje je pričinjena velika šteta.

"Nova Kem" razvija i proizvodi materijale za zaštitu i trajnost konstrukcija, uključujući sisteme za antikorozivnu zaštitu metala, te atmosfersku zaštitu betonskih površina.