Deliblatska peščara ponovo gori: Situacija eskalirala zbog jakih vjetrova (Video)

Požar u Deliblatskoj peščari ponovo je aktivan, a gust dim se vidi iz Pančeva i okolnih mjesta, širom Južnog Banata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Deliblatskoj peščari ponovo je buknuo požar, i to na lokalitetu koji je već bio pogođen vatrenom stihijom. Vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i trenutno ulažu maksimalne napore da obuzdaju i "spuste" plamen kako se ne bi proširio na ostale dijelove rezervata.

Prema svjedočenju mještana, gust dim se jasno vidi iz Pančeva, kao i iz drugih okolnih mjesta širom Južnog Banata.

Iako je požar danima bio pod kontrolom, situacija se naglo pogoršala usljed jakih i nepredvidivih vjetrova, karakterističnih za ovaj dio Srbije, koji iznova raspiruju vatru i otvaraju nova žarišta.