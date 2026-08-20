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Vanredna situacija u Beloj Crkvi zbog požara u Deliblatskoj peščari: Vatra ugrozila tri naselja

Vanredna situacija u Beloj Crkvi zbog požara u Deliblatskoj peščari: Vatra ugrozila tri naselja

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Zbog požara koji već danima zahvata područje Deliblatske peščare, nadležne službe pojačale su angažovanje na terenu, dok je lokalni štab preduzeo dodatne mere radi zaštite ljudi i imovine.

Vanredna situacija u Beloj Crkvi zbog požara u Deliblatskoj peščari Izvor: Rina/Ministarstvo poljoprivrede

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na dijelu teritorije opštine, u Trujinom naselju, Kajtasovu i Grebencu, zbog požara na području Deliblatske peščare.

Vanredna situacija proglašena je kako bi se omogućilo efikasnije angažovanje nadležnih službi, sprovođenje mjera zaštite stanovništva i imovine i nesmetan rad ekipa na terenu.

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva nalazi se na terenu i u stalnom je kontaktu sa službama i institucijama koje učestvuju u gašenju požara i zaštiti stanovništva.

Opština Bela Crkva i Štab za vanredne situacije obezbijedili su uslove za rad vatrogasnih ekipa i drugih službi angažovanih na terenu.

(Kurir/Mondo) 

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