Vanredna situacija u Beloj Crkvi zbog požara u Deliblatskoj peščari: Vatra ugrozila tri naselja

Zbog požara koji već danima zahvata područje Deliblatske peščare, nadležne službe pojačale su angažovanje na terenu, dok je lokalni štab preduzeo dodatne mere radi zaštite ljudi i imovine.

Izvor: Rina/Ministarstvo poljoprivrede

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je vanrednu situaciju na dijelu teritorije opštine, u Trujinom naselju, Kajtasovu i Grebencu, zbog požara na području Deliblatske peščare.

Vanredna situacija proglašena je kako bi se omogućilo efikasnije angažovanje nadležnih službi, sprovođenje mjera zaštite stanovništva i imovine i nesmetan rad ekipa na terenu.

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva nalazi se na terenu i u stalnom je kontaktu sa službama i institucijama koje učestvuju u gašenju požara i zaštiti stanovništva.

Opština Bela Crkva i Štab za vanredne situacije obezbijedili su uslove za rad vatrogasnih ekipa i drugih službi angažovanih na terenu.

(Kurir/Mondo)