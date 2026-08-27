Crveno-plavi su izborili evropsku jesen i boriće se za bodove u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac je ponovo u Konferencijskoj ligi, drugi put u posljednje tri godine!

Crveno-plavi su ponovo trijumfovali nad Vikingurom rezultatom 3:1 i izborili mjesto u trećem evro-takmičenju po jačini, gdje će se sa još 35 timova boriti za bodove od 15. oktobra do 17. decembra.

"Naravno, ja ću čestitati svojim igračima. Ovo je njihova noć, ovo su apsolutno zaslužili. Sigurno da su ovih godinu dana i nešto zaista vrijedno radili. Imali smo svoj cilj, imali smo svoj san – to je bio plasman u u Ligu konferencija, iako je žrijeb bio jako težak. Sigurno da smo imali jako teškog protivnika u vidu Levskog, a onda poslije toga, naravno, dobili smo jedan drugi put gdje smo opet u žrijebu imali teške protivnike, odnosno protivnike koji su osvajali nacionalne šampionate. Sve u svemu, čestitke momcima, čestitam naravno svim ljudima u klubu, čestitam svom stručnom štabu, medicinskom osoblju, navijačima koji su nas bodrili čitavo ovo vrijeme i mislim da smo svi zajedno uspjeli doći do ovog rezultata", rekao je trener Vinko Marinović za RTRS poslije meča.

Vidi opis "Čestitam igračima, ovo je njihova noć!" Borac pod Marinovićem izborio Konferencijsku ligu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 15 / 15 AD

Žrijeb će biti obavljen sutra (petak) u 13.00 časova u Monte Karlu, a crveno-plavi mogu da odmjere snage sa Atalantom, Ajaksom, Frajburgom, Monakom...

"Nisam razmišljao uopšte oko toga koga sada priželjkujem. Sve su to jake ekipe, sve su to atraktivne ekipe. Mi možemo biti ponosni da će takve ekipe doći u Banjaluku da igraju u ovoj grupnoj fazi Lige konferencija. Mislim, zato i kažem, ovo je veliki uspjeh. Borac je prije dvije godine izborio Konferencijsku ligu, sad evo ponovo ide. Mislim da klub polako raste i da to sad više nije ono da kažemo 'desilo se', nego smo uspjeli da uspostavimo jedan kontinuitet. Zaista hvala svima i samo treba da nastavimo. Poslije ovoga opet slijedi mobilizacija u prvenstvu i sad već moramo da se okrenemo prema tome. Međutim, sigurno da ovo veče možemo da uživamo svi i želim momcima još jednom da čestitam na zaista sjajnoj utakmici."

(mondo.ba, D. Šutvić)