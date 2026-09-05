"Ludilo" na 40 stepeni: Bojan Puzigaća "šok terapijom" do preokreta BSK-a, Bojan Regoje žali za šansama Čelika

Uzbudljiva utakmica, odigrana po teškim vremenskim uslovima i temperaturi koja je prelazila 40 stepeni, završena je pobjedom BSK-a nad Čelikom (3:2)u šestom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/Arena sport

Nakon susreta u Krupi na Vrbasu, trener banjalučke ekipe Bojan Puzigaća i njegov kolega sa klupe Zeničana Bojan Regoje iznijeli su utiske za "Arenu sport" o teškim uslovima za igru i dramatičnom meču, koji je na kraju u sudijskoj nadoknadi pripao domaćem timu - 3:2 (0:1).

Puzigaća se najprije osvrnuo na ekstremne uslove u kojima je utakmica odigrana, uputivši velike pohvale svim akterima.

"Pohvalio bih jednu i drugu ekipu i sve aktere ove utakmice. Jer, stvarno, igrati na ovakvom vremenu ili nevremenu... mislim da su ti momci stvarno heroji. Preko 40 stepeni na utakmici, a da ovako trče jedna i druga ekipa - svaka čast i jednima i drugima, kapa do poda", istakao je Puzigaća.

Govoreći o samom toku meča, trener BSK-a je otkrio da je ključni momenat bio reakcija u svlačionici tokom pauze između dva poluvremena.

"Na poluvremenu se desio nepopularan sastanak, onakav kakav igrači ne vole. Ali, jednostavno, moralo se tako. Nisam bio zadovoljan prvim poluvremenom i onda je uslijedio taj sastanak koji nije popularan ni među trenerima ni među igračima, ali pokušali smo da razbudimo ekipu i u tome smo uspjeli. Mislim da je to urodilo plodom i dobili smo benefit utakmice - pobijedili smo 3:2".

Puzigaća je naglasio da je pobjeda sasvim zaslužena, iako je i protivnik imao svoje prilike.

"Kad se sve sabere i oduzme, mislim da možemo biti zadovoljni i da je ovo sasvim zaslužena naša pobjeda. Ali moram pohvaliti i ekipu Čelika. Da je utakmica otišla na bilo koju stranu, ne bi bilo nezasluženo. Čelik je u prvom poluvremenu imao dvije situacije - iako smo mi dominirali, imali posjed i stvarali šanse. Jednu su pretvorili u gol, a drugu mat situaciju naš golman je odbranio. Da je ostalo 0:2 do poluvremena, jako teško bismo se vratili. Još jednom čestitke objema ekipama, a posebno mojim momcima na pobjedi".

Izvor: YouTube/Arena sport

S druge strane, trener Zeničana izrazio je žaljenje što njegova ekipa nije ranije prelomila utakmicu, posebno nakon šansi u prvom dijelu.

"Dobro ste rekli, nismo li utakmicu trebali da riješimo još u prvom poluvremenu? Pored našeg pogotka imali smo još dva 'mrtva zicera'. Tu smo trebali, hajde tako da kažem, da riješimo utakmicu", prokomentarisao je Regoje.

Ipak, pad u nastavku meča i povreda desnog beka poremetili su planove njegove ekipe.

"U drugom poluvremenu smo imali slab ulazak u utakmicu, što nas je poremetilo. Pogotovo nas je poremetio izlazak Halida Šabanovića po našoj desnoj strani, gdje je protivnik dobio malo više prostora nego u prvom poluvremenu. Izjednačili su i poveli na vrijeme. Mi smo uspjeli da se vratimo, ali onda opet u drugom poluvremenu primi se pogodak u 90. minutu. Mislim da te stvari ne smiju da se dešavaju".

Regoje se na kraju dotakao i kriznih momenata uzrokovanih velikom vrućinom.

"Što se tiče vremena, bilo je kriza. Vjerovatno je bilo teško i njima u prvom poluvremenu, kao i nama. Ali kad dođe 90. minuta, moraš naći snage da se to odbrani. Ovaj put je to otišlo na njihovu stranu i protivnik je stigao do pobjede".

(MONDO)