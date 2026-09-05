Perica Ognjenović pohvalio reakciju Sloge, Bojan Krulj ukazao na problem karaktera igrača Radnika

Nakon uzbudljivog meča u Bijeljini, gdje je Sloga u dva različita poluvremena savladala Radnik poslije preokreta 1:2 (1:0), šefovi stručnih štabova Perica Ognjenović i Bojan Krulj sumirali su utiske i analizirali ključne momente utakmice.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Strateg dobojske ekipe Perica Ognjenović svjestan je da je Sloga imala sreće u prvom dijelu susreta, ali je istakao sjajnu reakciju svojih igrača u drugom poluvremenu, kada se desio preokret za pobjedu - 1:2 (1:0).

"Nismo dobro počeli utakmicu i mogu da kažem da smo dobro prošli što se tako završilo prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo sabrali redove, korigovali ono što smo mislili da treba da korigujemo, to je bilo jako dobro i sve čestitke mojim momcima na zalaganju i na pobjedi. Želim protivniku sreću u nastavku prvenstva", izjavio je Ognjenović za "Arenu sport".

S druge strane, njegov kolega sa bijeljinske klupe Bojan Krulj je izrazio veliko razočaranje ishodom, posebno zbog načina na koji je njegova ekipa ispustila ranu prednost i kontrolu nad utakmicom.

"Mislim da smo utakmicu otvorili dosta dobro, u prvih pet do 10 minuta imali dvije 100% šanse i poveli na vrijeme. Međutim, u drugom poluvremenu smo energetski totalno pali. Da kažem slobodno, raspali smo se - linije tima više nisu postojale", rekao je Krulj.

Posebno trenera Radnika je zabrinula učestalost primanja pogodaka iz prekida, što vidi kao širi problem unutar ekipe.

"Primili smo dva gola, oba nakon prekida, i ne znam šta da kažem... Dosta naivno primamo pogotke. Radimo na tome, ali mislim da je to više stvar karaktera nego samog treninga. Nastavićemo da radimo i nadamo se da će nam se ovo vratiti u nekim narednim utakmicama", dodao je trener Radnika, koji je poslije ovog poraza pao na posljednje mjesto na tabeli Premijer lige BiH.

(MONDO)