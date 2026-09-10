Zvanično: Ibro Rahimić nije više trener Veleža

Mostarski klub saopštio da je legendarni igrač i trener napustio Velež.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbalski klub Velež Mostar obavijestio je javnost da Ibro Rahimić više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba Mostaraca, ali i da odlazi sa funkcije sportskog direktora kluba. Ostavku na obje dužnosti podnio je iz ličnih razloga, izrazivši zahvalnost Upravi, igračima, stručnom štabu i navijačima na dosadašnjoj saradnji i podršci.

Rahimić je svoju fudbalsku priču u Veležu započeo još krajem 70-ih godina, a za seniorski tim Mostaraca odigrao je 87 utakmica. Bogatu trenersku karijeru obogatio je vodeći Velež u tri odvojena mandata, u kojima je na klupi sedio ukupno 168 puta.

Među njegovim najvećim uspjesima izdvaja se osvajanje Prve lige Federacije BiH u sezoni 2018/19. i povratak Veleža u najviši rang takmičenja. U svom posljednjem mandatu preuzeo je vođenje tima u izuzetno teškom trenutku te uspio stabilizovati ekipu i dovesti je do četvrtog mjesta na tabeli, čime su "rođeni" izborili plasman u evropska takmičenja.

Uprkos rezultatskim izazovima na početku tekuće sezone koji su doveli do ove odluke, FK Velež se zahvalio Ibri Rahimiću na neizmjernom trudu, posvećenosti i ljubavi prema klubu, poželjevši mu mnogo sreće u nastavku sportske karijere.

U tekućoj sezoni Velež je ostvario samo jedan trijumf na šest utakmica i trenutno je pretposljednji na tabeli.