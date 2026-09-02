Radnik ponovo ispustio vođstvo: Bijeljinci i dalje bez pobjede u Premijer ligi BiH

Kao i protiv Borca prije tri dana, Radnik je dolazio do prednosti, ali je na kraju ostao bez cijelog plijena.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Prvu utakmicu današnjeg programa 5. kola Premijer lige BiH odigrali su Velež i Radnik, koji su u Vrapčićima podijelili bodove rezultatom 1:1.

Defanzivac bijeljinskog tima Đorđe Ćosić najbolje se u 63. minutu snašao pred golom Emina Velića poslije jednog kornera. Ostao je bivši prvotimac Borca "kao duh" na gol-liniji, pa je neometan pospremio loptu u mrežu.

Na snazi je prednost tima iz Bijeljine bila do 80. minuta, kada je jedan prekid bio koban i za igrače Radnika. Anes Omerović je bio "krivac" za 1:1 na semaforu, što je rezultat koji je ostao na snazi i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Radnik tako ni iz petog pokušaja nije uspio da upiše prvu pobjedu u sezoni. Ekipa kojom kao trener komanduje Bojan Krulj ima tri remija i dva poraza, što je u ovom trenutku učinak za posljednje, 10. mjesto.

Velež, sa druge strane, ima bod više pred paklen raspored. Do 19. septembra i prvenstvene pauze, Velež će gostovati Željezničaru i Zrinjskom te dočekati Sarajevo. Po povratku na premijerligaške terene slijede domaći dueli sa Širokim Brijegom i Borcem.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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