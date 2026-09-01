Jedan je Nemanja! Bilbija postigao 200. gol za Zrinjski!

Jubilarni 200. gol Nemanje Bilbije u dresu "plemića" načeo ekipu BSK-a koji je poražen na stadionu Pod Bijelim brijegom.

Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Zrinjski nastavlja da niže pobjede, a Nemanja Bilbija nastavlja da ispisuje istoriju „plemića“.

Odavno je ovaj Banjalučanin najbolji strijelac mostarskog kluba, a u utorak uveče u pobjedi protiv BSK-a 3:1 stigao je do jubilarnog 200. pogotka u dresu "plemića".

Upravo taj pogodak "načeo" je ekipu Bojana Puzigaće koja je odolijevala čitavo prvo poluvrijeme i čak imala priliku da povede u prvih 45 minuta.

U sjajnoj šansi našao se Stefan Marčetić kada je pobjegao gotovo dvostruko starijem Slobodanu Jakovljeviću i čak prebacio Gorana Karačića, međutim, lopta je završila pored stative.

Manje od 120 sekundi u nastavku trebalo je Zrinjskom da stigne do pogotka i postavi stvari na svoje mjesto. Bilbija je na pogodio za vođstvo Zrinjskog i svoj 200. pogodak na 335 utakmica.

Koliko on znači mostarskoj ekipi vidjelo se i nekoliko minuta kasnije kada je majstorski proslijedio loptu za Ćužea koji pogađa za 2:0.

Redali su se napadi ispred Modića, koji je imao pune ruke posla, a u 57. minutu Antonio Ilić je sve uradio dobro, a onda pogodio stativu, nakon čega se lotpa odbila u gol aut.

Odlično je Modić odbranio pokušaj Savić nakon kornera, pa odmah poslao loptu iza odbrane Zrinjskog, ali je Karačić istrčao na 25 metara od svog gola i spriječio da ona dođe do Čavića.

Samo nekoliko minuta kasnije gledali smo i „mračnu“ stranu golmana Zrinjskog. Nakon akcije iz auta Keranović je iskosa sa desne strena probio u šesnaesterac i poslao loptu u sredinu, a onda se od Karačića odbila u mrežu i BSK je tako smanjio na 2:1.

Iako je meč u Mostaru obilježio jubilej Nemanje Bilbije nije moglo bez Antonija Ilića. Novajlija u redovima "plemića" sjajno se ubacio iza odbrane, izbacio driblingom Radića i postavio konačnih 3:1 svojim petim golom u sezoni!



