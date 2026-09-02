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Poznat termin odgođenog derbija: Evo kada će se sastati Željezničar i Sarajevo!

Poznat termin odgođenog derbija: Evo kada će se sastati Željezničar i Sarajevo!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Duel ranije pomjeren zbog sanacije travnjaka na Grbavici.

Željezničar - Sarajevo (18).JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Željezničara i Sarajeva trebali su 15. avgusta igrati derbi 2. kola Premijer lige BIH, ali je on odgođen zbog sanacije travnjaka na Grbavici.

Naime teren je oštećen tokom koncerta grupe “Prodigy”, pa je klub sa Grbavice tada tražio pomjeranje ove utakmice kako bi se teren vratio u optimalno stanje.

Fudbalski savez BIH uvažio je zahtjev i određeno je da se derbi Željezničara i Sarajeva igra u srijedu 2. septembra, a termin je 18 časova, objavio je nosilac TV prava – TV Arena sport.

Željezničar danas gostuje u Banjaluci kod Borca, a potom mu slijedi duel protiv Veleža na domaćem terenu.

Sarajevo do gradskog derbija gostuje kod Širokog Brijega, a zatim dočekuje Borac.

Tagovi

FK Sarajevo FK Željezničar fudbal sarajevski derbi Premijer liga BiH

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