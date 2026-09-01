“Nula” u Doboju: Jović pogodio prečku, Čeliku poništen gol zbog ofsajda!

Zatresla se prečka, ali ne i mreža u duelu Sloge i Čelika na stadionu Luke.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga i Čelik podijelili su bodove pošto su odigrali bez golova u premijernom meču 5. kola Premijer lige BIH.

Bilo je šansi na obje strane, Pere Garsija i Arman Šutković imali su pune ruke posla, zatresla se i prečka, ali ne i mreža i meč je završen remijem kojim će vjerovatno malo zadovoljniji biti gosti.

Prečku je početkom drugog poluvremena pogodio Jović, lopta se odbila od zemlju, a nakon provjere utvrđeno je da lopta nije prešla gol-liniju i ostalo je 0:0.

Rezultat se nije mijenjao ni nešto ranije, u samom finišu prvog poluvremena, iako su gosti pogodili mrežu. Mašić je pogodio nakon ubacivanja Hrvanovića, međutim, pogodak je poništen zbog ofsajda.

U drugom poluvremenu Sloga je bila konkretnija redale su se prilike, Savića, Milanovića, Šešlaka, ali Dobojlije nisu ipak uspjeli da probiju bedem povratnika u Premijer ligu BIH.

Za dobojski tim na ovo meču debitovao je nigerijski napadač Muhamed Kehinde odigravši posljednjih osam minuta.



