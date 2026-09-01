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“Nula” u Doboju: Jović pogodio prečku, Čeliku poništen gol zbog ofsajda!

“Nula” u Doboju: Jović pogodio prečku, Čeliku poništen gol zbog ofsajda!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Zatresla se prečka, ali ne i mreža u duelu Sloge i Čelika na stadionu Luke.

PLBIH Sloga Čelik odigrali 0-0 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga i Čelik podijelili su bodove pošto su odigrali bez golova u premijernom meču 5. kola Premijer lige BIH.

Bilo je šansi na obje strane, Pere Garsija i Arman Šutković imali su pune ruke posla, zatresla se i prečka, ali ne i mreža i meč je završen remijem kojim će vjerovatno malo zadovoljniji biti gosti.

Prečku je početkom drugog poluvremena pogodio Jović, lopta se odbila od zemlju, a nakon provjere utvrđeno je da lopta nije prešla gol-liniju i ostalo je 0:0.

Rezultat se nije mijenjao ni nešto ranije, u samom finišu prvog poluvremena, iako su gosti pogodili mrežu. Mašić je pogodio nakon ubacivanja Hrvanovića, međutim, pogodak je poništen zbog ofsajda.

U drugom poluvremenu Sloga je bila konkretnija redale su se prilike, Savića, Milanovića, Šešlaka, ali Dobojlije nisu ipak uspjeli da probiju bedem povratnika u Premijer ligu BIH.

Za dobojski tim na ovo meču debitovao je nigerijski napadač Muhamed Kehinde odigravši posljednjih osam minuta.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Sloga Doboj NK Čelik Premijer liga BiH

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