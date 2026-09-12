Banjalučki BSK pokvario proslavu rođendana u Širokom Brijegu (VIDEO)

Banjalučki BSK odigrao je neriješeno u Širokom Brijegu i pokvario domaćim navijačima proslavu 30. rođendana.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Banjalučki tim je uspio da anulira početnu prednost Širokobriježana i na na kraju meča sedmog kola zabilježi i prvi remi u svojoj premijernoj sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

ŠIROKI BRIJEG - BSK 1:1 (1:1)

Nije dobro počelo na utakmici u Širokom Brijegu za izabranike Bojana Puzigaće, koji su kapitulirali na "Pecari" već u devetom minutu.

Hercegovački tim je do prednosti stigao poslije odlične akcije koju je pogotkom krunisao Brazilac Luis Guedes - 1:0.

I poslije vođstva, tim Damira Milanovića je u subotu bio silno motivisan zbog tzv. Škripara, koji danas proslavljaju tri decenije postojanja, ali je u nekoliko polušansi dobro reagovao golman Banjalučana Srđan Modić.

Gosti iz Banjaluke tek su sredinom prvog dijela uspostavili terensku ravnotežu, a izjednačili su iz prve prave šanse u 30. minutu.

Poslije odličnog pasa Davida Čavića, Stefan Marčetić je sam izišao ispred golmana Širokobriježana Ivana Puljića, koji je uspio da izbaci loptu, ali je situaciju pratio pomenuti Čavić i plasirao je u nebranjenu mrežu - 1:1.

Upravo u tom 30. minutu, domaći navijači su priredili bakljadu zbog proslave svog 30. rođendana.

Bakljada#Škripariu 30. minuti za 30 godina djelovanja skupine pod tim imenom#ŠirokiBrijegpic.twitter.com/iNE8TIZpuR — Jabuka.tv (@jabukatv)September 12, 2026

Šest minuta kasnije, Banjalučani su mogli i do preokreta, ali je Puljić odbranio udarac Marčetića iskosa sa desne strane.

U samom finišu prvog dijela, Ivan Krstanović je udarcem okrznuo prečku banjalučkog gola, pa se na odmor otišlo rezultatom 1:1.

Drugi dio utakmice donio je prilike na obje strane, ali su mreže ipak mirovale do kraja.

U 53. minutu, domaći su imali šansu da ponovo stignu do vođstva, ali Modić je odlično reagovao i odbranio udarac glavom Guedesa.

Modić je spriječio pogodak i sedam minuta kasnije kada je vršcima prstiju zaustavio šut rezerviste Ivana Jelića, koji je u nastavku ušao umjesto Filipa Jelčića.

Poslije toga, malo je opao tempo meča a prvu priliku za goste u nastavku imao je Čavić u 74. minutu, međutim, nije dobro šutirao i lopta je otišla visoko iznad prečke.

U šansi se za BSK potom našao i Ognjen Radošević, koji je prošao po lijevoj strani i pokušao da šutira iskosa, ali golman Puljić je skratio ugao i bez problema zaustavio njegov udarac.

Minut prije isteka 90. Banjalučani su opet bili blizu pogotka, glavom je pored stative šutirao Marčetić.

Mogli su domaći duboko u sudijskoj nadoknadi da stignu do cijelog plijena, ali opet fenomenalni Modić je odbranio stopostotonu šansu i sačuvao goste iz Banjaluke.

Kad se sve sabere, remi je najrealniji ishod utakmice, iako zadovoljniji mogu biti gosti iz Banjaluke, koji odlaze kući sa teškog gostovanja s bodom.

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Barać, Markovina, Kordić-Gružić, GuedeS, Virgili, Jellčić, Oršolić, Krstanović, Marijanović, Tomić. Trener: Damir Milanović

BSK: Modić, Subić, Diouf, Kvržić, Čulina, Ljubić, Marjanović, Radošević, Keranović, Čavić, Marčetić. Trener: Bojan Puzigaća







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(MONDO)