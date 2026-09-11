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Slogi sedam bodova u posljednja tri kola, sad dolazi "Željo": Spremićemo se najbolje što možemo!

Slogi sedam bodova u posljednja tri kola, sad dolazi "Željo": Spremićemo se najbolje što možemo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dobojski tim će u nedjelju (18.30) odmjeriti snage sa Sarajlijama.

Perica Ognjenović o utakmici Sloga Željezničar Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge Meridian osvojili su sedam od mogućih devet bodova u posljednje tri utakmice u bh. prvenstvu. Niz uspjeha pokušaće da nastave u nedjelju (18.30) na svojim Lukama, gdje će odmjeriti snage sa Željezničarom, koji u Doboj dolazi osokoljen trijumfom u gradskom derbiju nad Sarajevom (2:0).

"Očekuje nas jedna jako zahtevna utakmica protiv jednog odličnog protivnika koji se sigurno nalazi u dobrom trenutku sada, s obzirom na pobjedu u derbiju koji su imali. U svakom slučaju biće težak meč. Spremićemo se najbolje što možemo i probati da ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je trener Perica Ognjenović u najavi ovog susreta.

Od danas, strateg Dobojlija može da računa i na usluge štopera Jasmina Čelikovića, nekadašnjeg odbrambenog igrača Zrinjskog i Željezničara.

"Nadamo se da smo dobili igrača koji može dosta da nam pomogne, tako da se nadamo da će se brzo uklopiti u tim i donijeti nam pozitivne stvari."

Osvrnuo se Ognjenović i na promjenu vremenskih uslova. Nakon nepodnošljivih vrućina, mnogo je lakše.

"Mislim da ovi vremenski uslovi prijaju svima. Sigurno smo izašli iz jedne dosta nezgodne epohe i visokih temperatura. Nadamo se da će svima biti, naročito igračima, dosta lakše na terenu."

Poručio je trener dobojskog premijerligaša da uprkos dobrim rezultatima u posljednjem periodu opuštanja ne može i ne smije da bude.

"Sigurno da dobri rezultati donesu pozitivne stvari, kako nama, tako i Željezničaru, ali i svima. Uživa se vrlo malo, ide sljedeća utakmica, tu su novi zahtevi, nove stvari i trudićemo se da izvučemo pozitivan rezultat", zaključio je Ognjenović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal FK Željezničar treneri Premijer liga BiH Perica Ognjenović

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