Sloga pojačala odbranu: Nekadašnji defanzivac Zrinjskog i Željezničara potpisao za dobojski klub

Sloga iz Doboja zvanično je potvrdila dolazak iskusnog defanzivca Jasmina Čelikovića.

Izvor: FK Sloga Doboj

Dvadesetsedmogodišnji štoper Jasmin Čolaković došao je u Doboj kako bi dodatno učvrstio posljednju liniju ekipe Perice Ognjenovića i donio dragocjeno iskustvo sakupljeno kroz nastupe u više evropskih liga.

Čeliković je ponikao u omladinskim kategorijama hrvatskih klubova Vrapče i Zagreb, dok je profesionalnu karijeru započeo u Rijeci, za koju je debitovao još kao 17-godišnjak. Tokom ugovora sa hrvatskim klubom, sticao je iskustvo na pozajmicama u Interu iz Zaprešića, slovačkom Seređu, ali i u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nastupajući za Zrinjski i Željezničar.

Najbolje partije na domaćim terenima pružao je u dresu Tuzle sitija, za koji je odigrao 57 utakmica i postigao pet pogodaka. Odlične igre u BiH donijele su mu transfer u ruski Ahmat Grozni, nakon čega je nastupao za grčki Panetolikos, slovenački Koper i albansku Vlazniju, čije je boje branio u prethodnoj sezoni.

Čeliković je prošao i sve omladinske selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine (U17, U19 i U21), u kojima je ukupno upisao više od 30 nastupa.

Njegovim dolaskom u Doboj, Sloga je dobila fizički dominantnog defanzivca (189 cm) sa bogatim internacionalnim biografskim profilom, od kojeg se očekuje da odmah preuzme liderstvo u odbrani.

Ipak, vrlo vjerovatno neće nastupati u nedjeljnom meču sedmog kola u kojem Dobojlije dočekuju sarajevski Željezničar.

(MONDO)