Željezničar "arhivirao" pobjedu nad Sarajevom: David Muslera fokusiran na Slogu u Doboju

Željezničar u nedjelju gostuje Slogi u Doboju, a meč je najavio šef stručnog štaba plavih David Muslera.

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Poslije pobjede u sarajevskom derbiju (2:0), trener Željezničara David Muslera već je "arhivirao" duel na Grbavici i fokus prebacio na gostovanje dobojskoj Slogi.

"Pa, u fudbalu nema pamćenja. Ono što se desilo prije jedne sekunde već je prošlost, tako da je derbi daleko iza nas. Istina je da nam je ta utakmica pomogla da steknemo više samopouzdanja i napravimo korak naprijed, ali, kao što sam rekao, derbi je već prošao i moramo se fokusirati na narednu utakmicu protiv Sloge", rekao je španski stručnjak, a prenio klupski sajt.

Prema njegovim riječima, Dobojlije su dosad odigrale samo jedan meč na svom stadionu - protiv Čelika (0:0), a tim Perice Ognjenovića je prepun španskih fudbalera.

"Oni su do sada odigrali samo jednu utakmicu kod kuće, a ovo će im biti druga. Dobijam informacije od stručnog štaba i analitičkog tima, a koliko znam, imaju čak devet igrača iz Španije, kao i nekoliko članova stručnog štaba. Očekujem tešku i zahtjevnu utakmicu".

Muslera je dodao da će i Slogi i njegovom biti biti jako važno da stignu do pobjede na stadionu "Luke".

"Njima će biti važno da dođu do pobjede na domaćem terenu, ali isto tako i nama da ostvarimo pobjedu i nastavimo ovaj pozitivan niz. I dalje imamo iste povrijeđene igrače, a uz njih je i Dabo, koji osjeća bol u stopalu, tako da moramo sačekati do sutra kako bismo vidjeli hoće li biti na raspolaganju za utakmicu protiv Sloge".

Meč između Sloge i Željezničara igra se u nedjelju s početkom u 18.30 časova.

Premijer liga BiH, sedmo kolo

Petak

Čelik - Radnik (20.00)

Subota

Široki Brijeg - BSK (18.00)

Borac - Zrinjski (20.45)

Nedjelja

Sloga Doboj - Željezničar (18.30)

Velež - Sarajevo (20.45)







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(MONDO)