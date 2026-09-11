Nestvarna drama u Zenici! Het-trik Mašića za trijumf Čelika, Radniku u 90+10. poništen gol za 3:3!

Nevjerovatnu dramu smo gledali u prvoj utakmici 7. kola Premijer lige BiH. Na kraju je Čelik trijumfovao nad Radnikom rezultatom 3:2, uz po jedan poništen pogodak na obje strane!

Izvor: NK Čelik

Nevjerovatnu dramu gledali smo u duelu Čelika i Radnika!

Zeničani su u 26. minutu imali prednost od dva gola koju je u drugom dijelu bijeljinski tim uspio da nadoknadi. Ubrzo je domaćin ponovo stekao prednost, da bi gosti u 10. minutu nadoknade zatresli crveno-crnu mrežu, ali je pogodak poništen!

Nakon što je prije dvadesetak dana poslao tri lopte u mrežu Veleža, kapiten Čelika Anes Mašić je taj podvig ponovio i večeras protiv Radnika, u uvodnoj utakmici ove runde.



Prvi od večerašnja tri pogotka Mašić je postigao u devetom minutu, direktno iz slobodnog udarca sa lijeve strane, nakon što lopta nikoga nije zakačila u kaznenom prostoru Radnika. Prednost je udvostručena u 26. minutu, kada je Mašić postigao sjajan gol sa dvadesetak metara udaljenosti, ali je šest minuta prije odlaska na odmor Radnik "pokazao znake života".

Kapiten Radnika Danilo Teodorović je krunisao jednu lijepu akciju svog tima, u kojoj su još učestvovali Mustafa Šukilović i Indi Bonen. Nije tu, međutim, bio kraj dešavanjima u prvom dijelu. U posljednjim trenucima su gosti od glavnog sudije Josipa Martinovića tražili da pokaže drugi žuti karton Halidu Šabanoviću zbog igranja rukom. Arbitar iz Čapljine se, međutim, nije oglasio, baš kao ni VAR soba.

Vrlo brzo po početku drugog poluvremena ekipa Bojana Krulja se potpuno vratila u igru. Mohamed Gorzi je uputio upotrebljiv centaršut sa desne strane, a Teodorović nadvisio odbranu Čelika i zakucao loptu u mrežu.

Na kraju se, međutim, ispostavilo da je kamerunski štoper u taboru Radnika Blondon Mejapija tragičar ovog susreta. Samo sedam minuta nakon pogotka Teodorovića za 2:2 igrao je rukom u svom šesnaestercu, pa je dosuđen penal koji je Mašić pretvorio u gol. Bio je na toj lopti golman gostiju Vedran Kjosevski, ali nije uspio da spriječi Mašića da postigne već sedmi pogodak u sezoni, po čemu je prvi na ligaškoj listi strijelaca.

Još veću glupost Mejapija je napravio nekoliko minuta prije kraja. Prilikom jednog koškanja sa Mašićem, odgurnuo ga je glavom, poslije čega se predvodnik Čelika našao na travi. Za sudiju Martinovića nije bilo dileme - Kamerunac je ranije morao u svlačionicu.

U međuvremenu, mreža Radnika se još jednom zatresla, ali pogodak nije priznat zbog ofsajda. Aldin Hrvanović je u 71. minutu uhvatio volej i pogodio za 4:2, ali je taj rezultat veoma kratko bio na semaforu jer se Harun Vardo u ranijoj fazi napada nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Kada se očekivao istek nadoknade, nastavljena je drama na Bilinom polju. Teodorović je ubacio loptu sa desne strane prema Entoniju Idžomi koji je uspio da savlada Armana Šutkovića. Slavili su gosti pogodak za bod, ali je pregledom u VAR sobi, koji je trajao skoro pet minuta, utvrđeno da se igrač Radnika nalazio u ofsajdu.

Zeničani će u narednom kolu, posljednjem prije septembarsko-oktobarske prvenstvene pauze, biti gosti Željezničara. Radnik će, sa druge strane, prvu narednu priliku za premijernu "trojku" imati u susretu sa BSK-om u Krupi na Vrbasu.

PREMIJER LIGA BiH - 7. kolo

Petak:

Čelik - Radnik 3:2



Subota:

Široki Brijeg - BSK (18.00)

Borac - Zrinjski (20.45)

Nedjelja:

Sloga Meridian - Željezničar (18.30)

Velež - Sarajevo (20.45)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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