Amir Rahmani: "Šta sam dobio kao kapiten na Kosovu? Dvije godine napada!"

Nakon što je Amir Rahmani napustio reprezentaciju tzv. Kosova, za njim je otišlo još nekoliko reprezentativaca. A tu neće biti kraj.

Izvor: Alexandra Fechete / imago sportfotodienst / Profimedia

Potpuni raspad se dešava u fudbalskoj reprezentaciji tzv. Kosova. Nakon što se iz tima povukao jedan od najboljih igrača Amir Rahmani iz Napolija tu se nije stalo, pa su se od reprezentacije oprostili još neki bitni igrači.

Iako je ranije bilo navoda da iz tima otići i Edon Žegrova, Arijanet Murić, Vedat Muriđi, Florent Musliju, Valon Beriša, ali za sada skoro svi oni ostaju u timu. Zapravo od nabrojanih samo se oprostio Valon Beriša i to istog dana kada i Rahmani.

Ipak tu nije bio kraj. Florent Haderđogaj desni bek Albanije, nekada reprezentativac Švajcarske i fudbaler Hadersfilda se takođe povukao. Takođe otišao je i Fidan Aliti, još jedan igrač rođen u Švajcarskoj. Štoper Alanije igrao je na 64 meča za tzv. Kosovo od 2017. i sada je rekao da je dosta.

Šta se desilo sa Rahmanijem?

Jedan od najboljih uz nacionalnog tima desio se zbog navodnih prijetnji navijačke grupe Dardanet, ali i raznih poteza predsjednika tzv. Fudbalaskog saveza Kosova Agima Ademija. Štoper iz Prištine počeo je u Drenici, zatim igrao u Albaniji, pa u RNK Splitu, Lokomotivi i Dinamo Zagrebu, da bi preko Verone stigao do Napolija. U nacionalnom timu ima 67 nastupa i 7 golova i treći je na vječnoj listi po broju nastupa.

"Nakon 10 godina u nacionalnom timu, od čega 7 godina kao kapiten ja objavljujem da više neću biti dio nacionalnog tima Kosova dok god je u Fudbalskom savezu trenutno rukovodstvo", napisao je Rahmani.

Osim problema sa ljudima iz fudbalskog saveza on je imao i sukob sa navijačkom grupom "Dardani", a advokatska kancelarija koju vode nekadašnji čelnici FS Kosova i koja sada predstavlja Rahmanija kaže da će se pozabaviti prijetnjama na njegov račun.

"Zbog mnogih faktora, stalnog protivljenja i nedostatka kompetentnih ljudi koji bi se bavili našim problemima i pritužbama, situacija godinama nije doživjela nikakvo poboljšanje. A šta sam dobio zauzvrat? Kontinuirane i koordinisane napade više od dvije godine od strane onih koji je trebalo da nas štite. Pravda će jednog dana pokazati istinu. Ova odluka proizlazi iz potrebe da sačuvam svoj integritet kao kapiten i profesionalni fudbaler, ali prije svega svoje vrijednosti kao čovjek."

(MONDO)

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