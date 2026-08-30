Superkompjuter otpisao Đokovića: U 10.000 simulacija samo ovoliko puta osvaja US Open

Superkompjuter predviđa da Novak Đoković ima samo 4,8% šansi da osvoji US Open, prema 10.000 simulacija.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Počeo je US Open na kome ćemo ponovo gledati Novaka Đokovića kome niko, pa čak ni superkompjuteri ni vještačka inteligencija ne daju prevelike šanse da dođe do titule, odnosno do 25. grend slema u karijeri.

To zapravo ne mora uopšte da bude loša vijest za Đokovića kome bi možda čak i prijalo da "iz prikrajka" napadne željeni trofej koji je inače podizao tri puta u dosadašnjem dijelu karijere, pošto će pritisak tako biti prebačen na neke druge tenisere kod kojih bi to moglo da napravi problem.

Superkompjuter otpisao Đokovića

US Open 2026 predictions are in.



Opta's supercomputer simulated the tournament 10,000 times, and the men's and women's draws have very different shapes.



Here's what stood out with@OptaAcepic.twitter.com/v91lMfv3eT — Opta Analyst (@OptaAnalyst)August 30, 2026



U analizi koju je objavila čuvena "Opta", Novak Đoković ima tek 4,8 odsto šansi da osvoji US Open. Preciznije, njihov superkompjuter je na 10.000 simulacija - tek u 480 njih "dobio" za ishod Đokovića kao osvajača US Opena. U 8,1 odsto simulacija je finalista, dok je u 14,7 odsto - polufinalista.

To su četvrte najbolje brojke, nešto lošije nego što su one koje se daju Tejloru Fricu (4,3 odsto) i Rafaelu Hodaru (4,2 odsto) da osvoje US Open. Najbolje šanse ima Karlos Alkaraz, uprkos povredi, koji osvaja US Open u 13,2 odsto simulacija.

Iza njega su Zverev (7,3 odsto), pa Artur Fis - inače osvajač Sinsinatija (7 odsto), u koje više vjeruju nego u Đokovića.

Kada su u pitanju dame, tu je Arina Sabalenka nešto manje očigledan šampion sa 9,6 odsto šansi da podigne pehar US Opena, odmah za njom je Jelena Ribakina (8,6 odsto), pa Džesika Pegula (6 odsto), Iga Švjontek (5,9 odsto), Karolina Muhova (5,7 odsto), Kostjuk (5,4 odsto), Koko Gof (5,3 odsto) i tako dalje.

Šta kaže Đoković?

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Upitan da li je favorit na US Openu, Novak Đoković takođe nije htio da sebi čini "kontra-uslugu" tako što će se staviti u prvi krug favorita: "Mislim da je to Alkaraz, i mislim da su ostali momci, poput Šeltona, vjerovatno u boljoj formi nego ja, ali nikad se ne zna", rekao je Novak pred start turnira i nastavio:

"Znate, volim da igram grend slemove i dokazao sam tokom karijere da mogu da pobijedim i da stignem daleko na bilo kom turniru, čak i kada su u pitanju grend slemovi, čak i kada nisam imao previše uvodnih mečeva. Zadovoljan sam što i dalje imam šansu da se nadmećem na ovom nivou, igranje noćnih sesija na stadionu Artur Eš, nema ništa bolje od toga", rekao je nasmijani Novak.

Srpski teniser noćas od 1 ujutru po našem vremenu počinje svoj nastup na US Openu, a ovako izgleda projektovan žrijeb za njega:

1. kolo - Navone

2. kolo - Vavrinka/Beretini

3. kolo - Ečeveri

4. kolo - Rubljov/Nakašima

četvrtfinale - Medvedev/Tijafo

polufinale - Alkaraz/Šelton/Fis

finale - Zverev/Fric/Hodar/Menšik/Ože-Alijasim

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