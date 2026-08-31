Kamere zabilježile da Novak Đoković povraća dok se bori sa problemima i Navoneom u prvom kolu US opena.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ispao je sa US opena već u prvoj rundi, nakon velike borbe u pet setova protiv argentinskog igrača Marijana Navonea. Bio je to jedan od najtežih mečeva u karijeri Novaka Đokovića, jer se mučio sa silnim problemima, povraćao na terenu i na kraju čak i zaplakao pred kamerama - dok je okršaj i dalje trajao.
Đoković se u Njujorku požalio na temperaturu i vlažnost vazduha, izvori sa lica mjesta tvrde da se previše znojio i ponašao kao da ga "trese groznica", a bili su tu još bolovi u lijevom stopalu, donjem dijelu leđa i mučnina. U jednom trenutku kamere su zabilježile da je Novak Đoković povratio na centralnom terenu kompleksa u Njujorku.
Novak Đoković povraćao tokom meča na US openu: Kamere snimile koliko se mučio u Njujorku
Novak Đoković je i u bliskoj prošlosti imao slične probleme - kada god je prinuđen da igra u teškim vremenskim uslovima, kod njega se pojavi mučnina. Djelimično je to zbog visokih temperatura, nevoljne vlažnosti vazduha i ostalih faktora, djelimično zbog toga što je po godinama na zalasku karijere, a najviše zbog izuzetnog napora koji ulaže kako bi se takmičio sa igračima koji su i po dvije decenije mlađi od njega.
Safe to say Novak is struggling right now in his first US Open match.pic.twitter.com/5L7JpcAUeT— Gingeball (@Gingeball)August 31, 2026
Novak Đoković je porazom u prvom kolu US opena vjerovatno završio sezonu 2026, a ostaje da se vidi koji su naredni koraci u njegovoj karijeri. Zdravstveni problemi očigledno postoje i u narednim mjesecima će morati da ih riješi. Znamo da su cilj Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, ali one u ovom trenutku djeluju predaleko za najboljeg tenisera u istoriji.