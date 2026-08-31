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Novak Đoković se slomio na US openu: Zaplakao je u najtežim trenucima meča

Novak Đoković se slomio na US openu: Zaplakao je u najtežim trenucima meča

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srceparajuće scene iz Njujorka, gdje je Novak Đoković plakao tokom petog seta meča koji je izgubio, u okviru prve runde.

Novak Đoković plakao na US openu Izvor: Eurosport 1/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US opena, pošto je na startu posljednjeg grend slema u sezoni poražen od Marijana Navonea iz Argentine. Nakon napornih pet setova, Đoković je morao da čestita protivniku, a na ovaj poraz uticali su i brojni problemi sa kojima se suočio.

Novak je imao problema sa temperaturom, od samog starta se previše znojio, a zatim su se na to nadovezali bolovi u lijevom stopalu i donjem dijelu leđa. Tražio je Đoković pomoć ljekara, ali ni oni nisu mogli da mu pomognu da napravi preokret i na terenu savlada borbenog Argentinca. Zbog toga je zaplakao tokom petog seta!

Cijeli svijet mogao je da vidi suze najboljeg tenisera svih vremena. Svjestan da zbog svih faktora ne može da se domogne druge runde prestižnog turnira u Njujorku, Đoković je pustio suze. U takvom izdanju ga nismo viđali često - na terenu je uglavnom bilo riječi o radosnicama, jer je za više od 20 godina izgradio najveću karijeru u teniskoj istoriji.

Sada je situacija potpuno drugačija i svima je jasno da se karijera Novaka Đokovića približila kraju. Možda će san o nastupu za Srbiju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine ostati nedostižan, jer je očigledno da srpski teniser ima određene zdravstvene probleme koje bi trebalo da riješi u narednom periodu.

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Tagovi

Novak Đoković Marijano Navone Tenis US open

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