Srceparajuće scene iz Njujorka, gdje je Novak Đoković plakao tokom petog seta meča koji je izgubio, u okviru prve runde.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US opena, pošto je na startu posljednjeg grend slema u sezoni poražen od Marijana Navonea iz Argentine. Nakon napornih pet setova, Đoković je morao da čestita protivniku, a na ovaj poraz uticali su i brojni problemi sa kojima se suočio.
Novak je imao problema sa temperaturom, od samog starta se previše znojio, a zatim su se na to nadovezali bolovi u lijevom stopalu i donjem dijelu leđa. Tražio je Đoković pomoć ljekara, ali ni oni nisu mogli da mu pomognu da napravi preokret i na terenu savlada borbenog Argentinca. Zbog toga je zaplakao tokom petog seta!
Novak Đoković se slomio na US openu: Zaplakao je u najtežim trenucima meča
Cijeli svijet mogao je da vidi suze najboljeg tenisera svih vremena. Svjestan da zbog svih faktora ne može da se domogne druge runde prestižnog turnira u Njujorku, Đoković je pustio suze. U takvom izdanju ga nismo viđali često - na terenu je uglavnom bilo riječi o radosnicama, jer je za više od 20 godina izgradio najveću karijeru u teniskoj istoriji.
Sada je situacija potpuno drugačija i svima je jasno da se karijera Novaka Đokovića približila kraju. Možda će san o nastupu za Srbiju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine ostati nedostižan, jer je očigledno da srpski teniser ima određene zdravstvene probleme koje bi trebalo da riješi u narednom periodu.
Novak Djokovic está intentando de no ponerse a llorar en medio del partido.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)August 31, 2026
Es desgarrador verlo así.
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