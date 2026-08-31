Srceparajuće scene iz Njujorka, gdje je Novak Đoković plakao tokom petog seta meča koji je izgubio, u okviru prve runde.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US opena, pošto je na startu posljednjeg grend slema u sezoni poražen od Marijana Navonea iz Argentine. Nakon napornih pet setova, Đoković je morao da čestita protivniku, a na ovaj poraz uticali su i brojni problemi sa kojima se suočio.

Novak je imao problema sa temperaturom, od samog starta se previše znojio, a zatim su se na to nadovezali bolovi u lijevom stopalu i donjem dijelu leđa. Tražio je Đoković pomoć ljekara, ali ni oni nisu mogli da mu pomognu da napravi preokret i na terenu savlada borbenog Argentinca. Zbog toga je zaplakao tokom petog seta!

Vidi opis Novak Đoković se slomio na US openu: Zaplakao je u najtežim trenucima meča Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Cijeli svijet mogao je da vidi suze najboljeg tenisera svih vremena. Svjestan da zbog svih faktora ne može da se domogne druge runde prestižnog turnira u Njujorku, Đoković je pustio suze. U takvom izdanju ga nismo viđali često - na terenu je uglavnom bilo riječi o radosnicama, jer je za više od 20 godina izgradio najveću karijeru u teniskoj istoriji.

Sada je situacija potpuno drugačija i svima je jasno da se karijera Novaka Đokovića približila kraju. Možda će san o nastupu za Srbiju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine ostati nedostižan, jer je očigledno da srpski teniser ima određene zdravstvene probleme koje bi trebalo da riješi u narednom periodu.