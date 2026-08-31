"Novače, koliko ti još treba da shvatiš?": Amerikancu bilo mučno da gleda Đokovićevu patnju

"Novak Đoković je tumarao terenom, bio je nestabilan, nezainteresovan, kao da žuri kući", piše američki novinar Den Voken u kolumni poslije poraza najvećeg svih vremena na US openu.

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"Novak Đoković tumarao je na terenu u većem dijelu svog meča od četiri sata i 36 minuta, koliko je proveo na stadionu 'Artur Eš'. Na svakih nekoliko minuta stavljao je na glavu kese sa ledom, grčio se od bolova, a izgledalo je u pojedinim trenucima kao da jedva čeka da završi svoj boravak na US openu", napisao je u kolumni američki novinar Den Voken, nakon što je uživo gledao strahovito mučenje najvećeg tenisera ikad u porazu od Marijana Navonea u 1. kolu US opena. I ono nije bilo prvo ovog avgusta u Americi.

"Pred nama je bio, po mnogima, najbolji teniser svih vremena, iscrpljen i ošamućen svega nekoliko gemova nakon početka meča prvog kola u ponedjeljak protiv Marijana Navonea. Kako je noć odmicala, najbolji fizički pripremljeni sportista u istoriji ovog sporta vidno se mučio da izdrži duge poene, izgledajući poput boksera koji posrće i mora da se pridržava za konopce da ne bi pao. A onda je jedan od najvećih takmičara u istoriji sporta konačno popustio. Njegovo tijelo mu je vrištalo da je dosta."

Američki novinar postavlja pitanje koje će mnogima pasti na pamet - da li će Novak Đoković konačno poslušati?

"Đoković je toliko dugo radio stvari koje teniseri sa 39 godina jednostavno ne bi trebalo da mogu. U ponedjeljak uveče, ta borba se konačno okrenula u korist vremena i smrtnosti. Prvi put još od Australijan opena 2006. godine, Đoković je izgubio u prvom kolu jednog grend slema. Navone ga je savladao rezultatom 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1, ne zato što je Đoković izgubio vještine ili želju, već zato što više nema tijelo kojim može da upravlja po sopstvenoj volji", pisao je novinar "Jahu sportsa".

Mučno je gledati ovakvog Novaka

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Novakovo tijelo koje "otkazuje", kako je i sam rekao poslije meča, najjači je utisak svima koji su pratili njegov nastup - uživo ili preko TV-a. Đokovićeve suze od nemoći da fizički izdrži natjeraće sve na neizbježnu pomisao - da li je vrijeme da završi karijeru?

"Najprije bi trebalo staviti sve ovo u kontekst. Đoković i dalje u tenisu ostvaruje rezultate koji bi za stotine drugih igrača predstavljali vrhunac karijere. Početkom godine igrao je finale Australijan opena, a samo prošlog mjeseca stigao je do polufinala Vimbldona. Ali problemi se gomilaju, a njegov meč u nedjelju je bio krajnja manifestacija onoga što je Đoković nazvao 'stanjem koje imam, zdravstveno gledano, a koje me muči posljednjih nekoliko godina."

Novak na terenu izgleda iscrpljeno i prolazi kroz tolike agonije da mu zaista pozli. O tome ne želi da javno govori - i apsolutno ne mora - ali je prizor zaista sve neprijatniji.

"Đoković svakako ima pravo da zadrži određeni stepen medicinske privatnosti. Ali što se ovo češće bude dešavalo dok privodi karijeru kraju, biće sve neprijatnije gledati najvećeg šampiona u istoriji muškog tenisa kako se suočava sa sopstvenim fizičkim ograničenjima, a svi ćemo imati sve više pitanja o tome zašto se i dalje ovim bavi. Poslije 24 grend slem titule, olimpijskog zlata i svega što je ikada želio od ovog sporta, njegova nagrada je patnja koju sam sebi nanosi svaki put kada temperatura vlažnog termometra poraste za nekoliko stepeni?", zapitao se Amerikanac.

"Novače, to je cijena starenja"

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Novak već godinama hvata ritam "u hodu", to više ne pali.

Voken je podsjetio i na Novakovu praksu od ove i prethodnih sezona, da igra rijetko ili da ne igra uopšte između grend slemova, a onda da na najvećim turnirima ulazi u ritam i poslije iscrpljujućih mečeva na startu ostane bez snage u završnici.

"Tokom posljednjih nekoliko godina, trend kod Đokovića bio je da na grend slemove dolazi nedovoljno pripremljen, da predugo ostaje na terenu u ranim rundama, a onda nema više šta da ponudi Karlosu Alkarazu ili Janiku Sineru kada stigne do polufinala. To je cijena starenja i činjenice da više ne može da trenira toliko naporno niti da igra toliko mečeva kao ranije. Đoković je odlučio da se potpuno posveti grend slemovima i pokušaju da osvoji 25. titulu, ali taj plan ne može da funkcioniše ako već prvog dana mora da isprazni rezervoar protiv Argentinca koji je specijalista za šljaku, a čiji je učinak na betonu prije ovog meča bio 12-29. Čak i da je Đoković prošao, teško je zamisliti kako bi se dovoljno oporavio da napravi ozbiljan rezultat."

Za Novaka je u ovoj fazi karijere sve mučenje, pa i mečevi protiv tenisera koji su daleko od vrha ATP liste, koji ne uživaju na betonu i koji bi mu u svim ranijim periodima njegove karijere bili lak zadatak.

"Nestabilan, nezainteresovan, kao da žuri kući"

Vidi opis "Novače, koliko ti još treba da shvatiš?": Amerikancu bilo mučno da gleda Đokovićevu patnju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

I kada je prolazio kroz fizičke tegobe, Đoković je nalazio načine da pobijedi i to podsjeća i Amerikanac.

"Da, Đokovićevu karijeru obilježili su trenuci u kojima su njegove fizičke tegobe na terenu djelovale pomalo teatralno, ali samo zato što je toliko puta uspijevao da ih prevaziđe i na kraju podigne trofej. Ovog puta bilo je drugačije. U prvom setu Đoković je izgledao toliko nestabilno na nogama i toliko nezainteresovano za izgradnju poena da je djelovalo kao da žuri kući, bez obzira na rezultat. Onda je popio nekoliko tableta i činilo se da mu je malo bolje, pa je preuzeo kontrolu nad mečom i osvojio naredna dva seta."

"Kada je u četvrtom setu napravio brejk, izgledalo je da će Đoković preživjeti. A onda je njegovo tijelo ponovo otkazalo - ovog puta uz probleme sa leđima, pored svega ostalog. Do petog seta jedva je mogao da se zarotira i dovoljno odvoji od podloge kako bi uputio pristojan servis. Bilo je teško gledati. Ali to je realnost 39-godišnjaka koji se bori protiv zalaska sunca svoje karijere, koja se sada sasvim jasno približava kraju. Samo Đoković može da odluči koliko dugo želi da nastavi, ali koliko će mu još ovakvih večeri biti potrebno da shvati da je dosta?"