Zbog poraza u prvom kolu US opena, Novak Đoković pada na ATP listi i više neće biti među 10 najboljih igrača.

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Novak Đoković je ispao u prvom kolu US opena 2026. godine, dok je prethodne sezone na istom turniru igrao polufinale, pa će se poraz od Navonea (2:3) značajno odraziti na njegov plasman na ATP listi. Najbolji teniser svih vremena nije uspio da materijalizuje ulogu četvrtog nosioca i pitanje je da li će ikada više biti u tako dobroj poziciji pred neki od grend slem turnira.

Kako sada stvari stoje, Novak Đoković će nakon US opena biti van 10 najboljih igrača planete. U zavisnosti od toga kakav nastup u Njujorku zabilježe njegovi konkurenti, srpski teniser bi mogao da padne sve do 15. pozicije na listi - a to će mu značajno otežati da na nekom narednom velikom turniru ostvari uspjeh.

Vidi opis Katastrofalan pad Novaka Đokovića: Srbin više neće biti pri vrhu ATP liste, evo koje mjesto ga čeka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Ispadanjem u prvom kolu US opena Novak Đoković je izgubio čak 790 bodova, što znači da će na narednoj ATP listi on imati tek 2.980 bodova. Po projekcijama, u ovom trenutku je to dovoljno za 11. poziciju, ali je veliki problem što su svi teniseri iz svjetskog vrha i dalje u igri za bodove na posljednjem grend slemu sezone.

Đokovića bi u vrlo bliskoj budućnosti mogli da prestignu Rafael Hodar (2.659), Frensis Tijafo (2.590), Lerner Tijen (2.565), Brendon Nakašima (2.445), Jakub Menšik (2.405), Aleksander Bublik (2.385), Kasper Rud (2.335), Lorenco Muzeti (2.215), Tomi Pol (2.175) i Valentan Vašero (2.160).

Ako bi svi oni u narednom periodu nadmašili Novaka Đokovića, koji je nastupom u Njujorku gotovo sigurno završio sezonu, srpski teniser bi pao ispod 20. pozicije na ATP listi. Uz broj turnira koji igra po sezoni tokom posljednjih nekoliko godina, djeluje nemoguće da se vrati u svjetski vrh - gdje su ga tokom 2026. godine "održavala" četiri polufinala sa grend slemova iz prethodne sezone.

Kakvu karijeru ima Novak Đoković?

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Tokom posljednjih godina plasman na ATP listi nije bio prioritet za Novaka Đokovića, jer je on u tom segmentu već ostvario sve svoje ciljeve. Kada se poređaju, djeluje potpuno nevjerovatno da je jedan igrač vlasnik gotovo svih rekorda koji se tiču dugovječnosti u svjetskom vrhu.

Novak Đoković je igrač sa najviše nedjelja na prvom mjestu ATP liste sa 428, dok Rodžer Federer ima 310. Takođe, Novak Đoković je igrač sa najviše nedjelja na prve dvije pozicije - on ima 599 nedjelja, dok je Rafael Nadal na 596. Đoković je prvi i kada se gledaju nedjelje provedene na prve tri pozicije jer ih ima 764, a prati ga Federer sa 750.

Đoković je među četiri najbolja igrača na svijetu proveo čak 829 nedjelja i po tome je rekorder - najbliži pratilac ponovo mu je Federer sa 804. Priča se zaokružuje sa nedjeljama provedenim na prvih pet pozicija, gdje je Novak Đoković trenutno, sve do objavljivanja nove liste. Srpski teniser je proveo 873 nedjelje na Top 5 mjestima, dok je Federer to uradio tokom 859 nedjelja.

Na kraju, jedini rekord koji Rodžer Federer "drži" je broj nedjelja provedenih na mjestu u Top10! Legendarni Švajcarac je tokom 968 nedjelja bio jedan od deset najboljih igrača na planeti, dok je Novak Đoković trenutno na 959 nedjelja. Ostaje da se vidi da li će srpski teniser u narednom periodu pokušati da nadmaši i taj rezultat jednog od dvojice najvećih rivala.