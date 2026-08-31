Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je prerano završio takmičenje na US openu, a poslije meča pokušao je da pronađe razloge problema koji ga sve češće muče

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković je najbolji svih vremena u "bijelom" sportu. Međutim, godine i problemi sa povredama su uzeli maha, pa je rođeni Beograđanin neočekivano rano završio takmičenje na US openu, porazom od Marijana Navonea poslije pet setova. Samim tim, era legende polako dobija obrise kraja karijere, a toga je svjestan i olimpijski šampion iz Pariza.

Novak Đoković nije izgledao sjajno na terenu, a za vrijeme četiri i po sata borbe imali smo priliku da vidimo razna lica srpskog tenisera. Nagon za povraćanjem ostavio je najveći utisak, a o problemu koji ga sve češće muči na terenu riješio je da progovori na US openu.

Vidi opis Đoković: "Samo pokušavam da shvatim šta se dešava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Na pitanje koliko može još dugo da izdrži bez fizičkih problema, Novak je bio iskren: "To povraćanje, nagon za povraćanjem, ozbiljan je problem. Onda je cijelo tijelo počelo da me izdaje, sa grčevima i bolovima. Na kraju su me izdali i leđa i rame i nisam mogao da završim meč. Imao sam brejk prednosti u četvrtom setu, ali sam se već od četvrtog gema mnogo mučio", rekao je Novak Đoković poslije poraza od Argentinca.

"Samo pokušavam da shvatim šta se dešava"

Novak Đoković će prvi put od jula 2018. napustiti "Top 10". On će na narednoj listi, koja izlazi 14. septembra, zauzeti 11. mjesto među najboljim teniserima na svijetu, a kako stvari stoje, do kraja posljednjeg grend slema u sezoni mogao bi da zauzme i koje mjesto ispod trenutnog plasmana. Ujedno, Novak je prvi put za 20 godina poražen u prvom kolu grend slema, što je još jedan negativni rekord za najboljeg svih vremena. Posljednji put je bio poražen u prvom kolu Australijan opena davne 2006.

Ipak, poslije poraza nije želio da umanji značaj mladog Argentinca, pa je osim o problemima govorio i o rivalu. "Ne želim da umanjim njegovu pobjedu. Čestitam mu. Dobar je momak i borac. Ali nisam uživao na terenu. Ne znam kako bih mogao da riješim ovaj problem.Trenutno ne želim da ulazim u previše detalja.Samo pokušavam da shvatim šta se dešava i koliko još dugo mogu da nastavim ovako", zaključio je Novak Đoković.

Do kad će igrati Novak Đoković?

Poslije teškog poraza na US openu jasno je da je penzija srpskog tenisera blizu, ali kad? Novak Đoković je ne tako davno govorio da se fizički osjeća dobro i da u planu ima odbranu zlata na Olimpijskim igrama. Međutim, poslije te izjave najbolji svih vremena nije nizao mnogo pobjeda, problemi su bili sve češći, ali i pored silnih muka i poznih igračkih godina i dalje umije da namuči rivale. Na terenu provodi i po pet sati, parira znatno mlađim igračima i, s obzirom na to da i dalje važi za favorita gdje god se pojavi, budućnost srpskog tenisera nije najjasnija.

"Rekao sam da je moja zvijezda vodilja da nastupim u Los Anđelesu 2028. godine, ali iskreno - ne postoje granice. Hajde da vidimo. Volim da udaram tenisku lopticu, volim da se takmičim, govorio sam to velikanima fudbala ovde, da se sve svodi na strast. Ako igraš na visokom nivou i ako te tijelo služi, zašto da ne? Ljudi će nastaviti da spekulišu, ali nastaviću dalje", rekao je prošle zime Novak Đoković.