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Influenserke napravile skandal na US openu, sudija morao da ih upozorava

Influenserke napravile skandal na US openu, sudija morao da ih upozorava

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Influenserke su napravile haos na US openu na meču Naomi Osake pošto su se ponašale kao da su kod kuće i da se snimaju za društvene mreže.

Influenserke napravile skandal na US openu Izvor: TikTok/katticuspfinch

Naomi Osaka prošla je u drugo kolo US opena pošto je poslije velike borbe i dva sata igre uspela da slomi otpor Anastasije Zaharove - 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Na tom meču dogodio se i skandal koji su napravile influenserke koje su se nalazile u jednoj od loža na stadionu.

U Njujorku je situacija nešto opuštenija nego na drugim grend slemovima, ne reaguje se ako publika šeta između poena, ima čak i razgovora, nije tako strkitno kao na Vimbldonu recimo. Ali, ovo što su uradile influenserke teško da može da se razumije i da se opravda.

Jesu imale svoje mjesto u jednoj od loža koje su skupo platile, ali to ne opravdava takvo ponašanje. Oni su u svojim ložama postavile i kamere, čak su ponijeli i manja osvjetljenja, sve kako bi slikali i snimali sebe za društvene mreže i za svoj sadržaj. Tako je u jednom momentu meč na kratko i prekinut zbog reakcije sudije u stolici.

"Ljudi, molim vas, vi koji ste u loži iza mene. Molim vas da sjednete. Igrači su spremni", upozorio ih je sudija, a kada su ih kamere prikazale moglo je da se vidi da ćaskaju opušteno dok stoje, dok se neki drugi slikaju za društvene mreža.

Snimci svega toga počeli su da se šire na društvenim mrežama i mnogi javno napadaju influenserke koje su došle tamo samo da se slikaju.

"Ovo je nepoštovanje. Kao neko ko obožava da gleda tenis, želim svima da kažem da ovo nije modna revija. Idete tamo da gledate mečeve i da uživate u tenisu, da pokažete poštovanje", napisao je jedan od navijača.

Drugi se na to nadovezao sa rečenicom "da je tenis postao smiješan, da influenseri dobijaju besplatne karte, a ne znaju ni imena igrača".

Osaka opet sa čudnim nastupom

Naomi Osaka već neko vrijeme voli da izlazi na teren u čudnim odjevnim kombinacijama i da tako privlači veću pažnju od same igre i dešavanja na terenu. Tako je bilo i ovog puta pošto je odlučila da oda omaž Alenu Ajversonu.

Njen izlazak na teren i sve što je uradila izazvalo je dosta komentara...

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Tenis US open

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